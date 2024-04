La stagione è finita per Ousmane Garuba a Santa Cruz

Si è conclusa la stagione dei Santa Cruz Warriors in G League. Lo ha fatto eliminando al secondo turno dei playoff (si gioca tutto in una partita tranne la finale, che si decide al meglio delle tre) contro gli Stockton Kings (112-109). Una partita dominata dalla squadra di Nick Kerr, figlio di Steve: +5 e possesso palla nei due minuti finali. Ma Donovan Williams sbaglia una tripletta gratuita chiudendo la partita con il punteggio di 12-2 a favore dell'assistente dei Sacramento Kings, che si qualifica per il torneo. Mason Jones ha segnato otto punti in quel periodo che si è concluso con la qualificazione al California Affiliate Duel.

I Warriors hanno concluso la stagione 20-14 al quarto posto nella loro conference. Hanno battuto le Salt Lake City Stars al primo turno (113-111) ma non sono riusciti ad andare oltre. Nel primo torneo della stagione Winterkassanch'egli è entrato nel girone eliminatorio ma è caduto anche al secondo turno contro i Westchester Knicks.

Sì, le qualificazioni hanno lasciato ottime sensazioni a Ousmane Garuba. Il centrocampista spagnolo è stato uno dei gol più importanti nella vittoria contro le Stelle (18 punti, 19 rimbalzi e 3 stoppate), e lo ha ripetuto nella sconfitta finale: 21 punti, 21+13 e 3 assist al tiro 7/12. Singolarmente, quindi, si chiude molto bene La sua stagione in relazione alla sua prestazione con La seconda squadra Di guerrieri. In 21 partite della stagione regolare ha segnato una media di 13,6 punti e 10,9 rimbalzi in oltre 26 minuti a notte in campo. Ora la sua stagione è finita e il suo prossimo obiettivo sarà quello di preparare la fase preolimpica con la Nazionale… e la partita di Parigi se la Spagna supererà il proprio girone, cosa che si risolverà a Valencia.

Garuba ha firmato con i Warriors in estate In due direzioni. Una sorta di contratto per spostarsi tra la G League e la NBA, accumulando minuti e ritmo nella prima e cogliendo occasioni nella seconda, sperando di ottenere un contratto. standard. Era per il primo posto… ma non per il secondo. Ha giocato solo otto minuti in tre partite con i Golden State Warriors, che era il suo vero obiettivo quando ha scelto di riprovarci negli States.. Ha 22 anni, ha già trascorso tre anni negli Stati Uniti (era n. 23 al draft nel 2021) ma non ha ancora vere e proprie opportunità. Senza convertire il tuo contratto binario in un contratto tradizionale, Non potrei nemmeno essere con i Warriors ai playoff… Se superi questo limite Giocaci Che affronteranno e si qualificheranno ai turni preliminari per ottenere il titolo. Dopo la fase di selezione, Garuba dovrà decidere cosa vuole fare. Cerca un'altra porta aperta nella NBA perché non può stabilirsi o tornare in Europa, dove ha sempre mantenuto chiara la strada per tornare al Real Madrid (sia emotivamente che legalmente).

