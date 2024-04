Gli equilibri di Barcellona, ​​Independiente e Liga dopo la prima apparizione in Copa Libertadores

Solo due punti su nove in palio sono stati guadagnati dai club ecuadoriani nella prima settimana di partite della fase a gironi Conmebol Libertadores. Barcellona, ​​​​Independiente del Valle e Liga de Quito hanno giocato le loro partite come ospiti, ma nessuna di loro è riuscita a tornare con una vittoria.

Il Barcellona è stato il primo a giocare la sua partita. Hanno pareggiato 1-1 contro il Cobresal, in uno stadio complesso come lo Stadio Calama, ma gli errori commessi nel concludere la partita hanno avuto il loro peso. Francisco Federichevski da eroe si è trasformato in cattivo: ha aperto le marcature e poi ha commesso un fallo all'88' su rigore, chiudendo la partita sull'1-1.

La Liga de Quito ha subito una sconfitta per 2-1 contro l'Universitario de Deportes. Ha aperto le marcature grazie a Leonel Quiñonez e, dopo un secondo tempo pieno di errori, ha subito gol a Jose Rivera. Il campionato non perdeva da 10 anni nella sua prima partita contro la Libertadores, mentre l'Universitario metteva fine a una serie negativa di 40 anni che non poteva essere superata a Lima.

Nemmeno l'Independiente del Valle è riuscito a difendere la vittoria: è stato costretto a pareggiare 1-1 contro il Liverpool in Uruguay. Joao Ortiz ha aperto le marcature all'8', ma come già successo nelle partite della LigaPro, Non è possibile mantenere le prestazioni regolari La generazione del calcio si è offerta di soggiogare l'avversario.

Kendre Baez è riuscito a malapena a recitare in una commedia significativa, poi il franchise lo ha scelto. Il Liverpool ha raggiunto l'1-1 al 79' e solo dopo aver subito questo gol la squadra ecuadoriana si è concentrata nuovamente sulla realizzazione del gol avversario.

La prossima settimana le tre squadre torneranno a casa nei rispettivi stadi. Il Barcellona giocherà contro il Talleres de Cordoba nel secondo girone.

Giovedì 11 aprile, la Liga de Quito ospita il Botafogo all'Estadio Rodrigo Paz nel quarto turno, mentre l'Independiente del Valle ospita il San Lorenzo nel Gruppo F.