La teoria dei ninja nega di usare l’intelligenza artificiale per sostituire i doppiatori

Lo studio britannico Ninja Theory ha smentito le voci secondo cui sta utilizzando la tecnologia dell’intelligenza artificiale per sostituire i doppiatori nei suoi giochi.

La teoria ninja prende il nome GLHF Come una delle aziende che utilizza i servizi di Altered AI, un’azienda che aiuta a creare “voci fuori campo professionali e avvincenti” attraverso l’intelligenza artificiale, piuttosto che doppiatori professionisti.

Tuttavia, lo studio ha chiarito che questa tecnologia viene utilizzata solo internamente come “contenuto temporaneo” durante lo sviluppo.

Quando è stato chiesto direttamente su Twitter, “Stai seriamente pensando di sostituire i doppiatori con l’IA?” La risposta è stata un sonoro “no”.

“No. Per essere chiari, stiamo utilizzando questa tecnologia di intelligenza artificiale solo come contenuto temporaneo per aiutarci a capire cose come i tempi o il posizionamento all’inizio dello sviluppo”.

“Poi collaboriamo con attori reali, le cui interpretazioni sono al centro del dare vita alle nostre storie”.

Ninja Theory, che è stata acquisita da Microsoft nel 2018, sta attualmente lavorando su Hellblade 2: Senua’s Saga per Xbox Series X/S e PC, e al momento su un progetto chiamato Project Mara.

