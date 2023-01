La via Appia dell’Impero Romano potrebbe essere un sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO

voiTutte le strade portano a Roma, come si suol dire Via AppiaStrada strategica impero romano Aspirante Patrimonio mondiale dell’UNESCO.

Costruito nel 312. Da C. Claudio Appio il Cieco, censore e console romano, la strada fu progettata per scopi commerciali e militari e nel corso dei secoli si è trasformata in una testimonianza unica di oltre 2000 anni di storia.

Un team di esperti e archeologi ha iniziato due anni fa a portare alla luce un tratto del primo chilometro e mezzo della via Appia a una profondità di circa 8 metri. Si tratta degli scavi effettuati davanti alle Terme di Caracalla, poste, secondo vari studi, sul tracciato iniziale della strada storica.

“La domanda storica che ha portato a questi scavi davanti alla Piscina di Caracalla è la seguente: dove finiva il primo miglio romano della via Appia?”, ha spiegato Daniela Boro, Curatore Speciale di Archeologia a Roma. Nel panorama contemporaneo il tracciato originario della via Appia è quasi scomparso”, ha osservato.

Questa settimana, gli archeologi hanno mostrato una serie di oggetti di epoche diverse rinvenuti nel sito, tra cui un busto in marmo del II secolo d.C. C. e una singolare moneta quadrata papale, coniata tra il 690 e il 730. Hanno trovato resti di vetro e frammenti di ceramica, un’anfora, mosaici, che rivelano diversi periodi della storia di Roma.

“Quello che vediamo oggi è il risultato di scavi iniziati con l’obiettivo di trovare indizi sull’ubicazione del primo tratto della via Appia”, ha spiegato l’archeologo Riccardo Santangeli Valenciani.

Il percorso APIA richiede una buona conoscenza ingegneristica

Il primo tratto della strada, il più antico, «presenta le maggiori difficoltà nel determinarne l’esatta ubicazione», avverte un professore dell’Università di Roma Trae.

La costruzione dell’Appia Antica richiese notevoli conoscenze ingegneristiche, spianando il terreno, creando fossati e canali, il suo selciato, grandi lastre di pietra, oltre a uffici postali e locande per ospitare guerrieri e mercanti. verso sud.

Garantendo un’uscita dal Medio Oriente, questa strada raggiungeva Brindisi, il più importante porto dell’impero sul Mediterraneo, e si conserva in magnifici monumenti nel suo primo tratto, come la tomba di Cecilia Metella del I secolo a.C. c., catacombe, tombe e ville.

La storia dell'”Appia Regina Viarum”, conosciuta come la “Regina” delle strade che attraversano varie regioni del centro-sud Italia (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia) – più di 500 chilometri in totale. Un viaggio nel passato.

L’Italia è il Paese con il maggior numero di siti di “eccezionale valore”.

Attraverso i suoi monumenti archeologici, racconta la grandezza e la caduta dell’Impero Romano, ma anche i suoi templi e le cripte nel Medioevo, e persino la vita del XX secolo, con le dimore delle dive del cinema come Gina recentemente scomparsa. Lolloprigida e il miliardario Silvio Berlusconi.

“Se continuiamo a scavare, troveremo l’antica Roma, la Roma imperiale, i suoi monumenti e le sue case. Abbiamo raggiunto un’antica Roma che ha cominciato a vivere tra le rovine dell’antica Roma”, ha detto uno dei massimi esperti del Paese, il professor Daniel Managarda, che ha lavorato con un team interdisciplinare di giovani archeologi, geologi e architetti, ha detto ad AFP.

Sappiamo che in questo luogo, per esempio, c’è stato uno xenodoquio, ha aggiunto. Lo xenodoquio era una sorta di ricovero per accogliere malati e pellegrini. Questi studi sono solo una parte del documento della “Via Appia Antica” che sarà dichiarata Patrimonio dell’Umanità dalle Nazioni Unite nel 2024.

Rilasciato ufficialmente dall’Italia UNESCO Nella candidatura dell’Appia Antica, a questo prestigioso elenco si sono già aggiunti 58 siti, ed è il Paese con il maggior numero di siti considerati di valore eccezionale. No.

(Con informazioni da AFP)

