Lee Jae-yong, nipote del fondatore, è accusato di manipolazione di azioni e frode contabile in un accordo di fusione del 2015.

La procura sudcoreana ha chiesto una condanna a cinque anni di reclusione per l’amministratore delegato di un’azienda SAMSUNG Elettronica e nipote del fondatore, Lee Jae Youngcon l’accusa di frode contabile e manipolazione del mercato azionario durante la fusione di due società del conglomerato imprenditoriale nel 2015 in una transazione stimata in 8.000 milioni di dollari (7.360 milioni di euro).

L’accusa ritiene che Lee, 55 anni, abbia gonfiato artificialmente il valore dell’azienda tessile Industrie della Shell, di cui era azionista di maggioranza. Parallelamente, ha ridotto il valore dell’altra società coinvolta nell’operazione, la società di costruzioni e ingegneria Samsung C&T, per consolidare il suo controllo sul gruppo. Questa presunta manipolazione delle azioni ha comportato perdite per gli azionisti di Samsung C&T, incluso il fondo attivista Elliot Management.

Lee è anche accusato di essere coinvolto in una cospirazione Frode contabile 3,9 miliardi di dollari in Samsung Bioepis, la società biofarmaceutica del gruppo e una filiale di Cheil Industries.

“Gli imputati hanno minato le fondamenta del mercato dei capitali del Paese per aprire la strada alla successione del leader”, hanno detto venerdì i pubblici ministeri, nella sessione finale del processo di Lee. Si prevede che la corte si pronuncerà nei prossimi mesi su un caso aperto nel 2020.

Durante il processo, Lee ha negato qualsiasi addebito e ha affermato che il processo di fusione e contabilità faceva parte delle normali attività commerciali del gruppo.

Mi ha già preso prigione Accusata di aver corrotto l’ex presidente sudcoreano Park Geun-hye affinché approvasse la fusione di queste due società.

Il nipote del fondatore di Samsung Libertà condizionata nel 2021 dopo aver scontato 19 mesi di una pena di 30 mesi.

L’anno scorso il governo lo ha graziato, giustificando questa azione con “l’interesse nazionale”, perché Samsung è il più grande gruppo imprenditoriale della Corea del Sud. Il presidente Yoon Suk-yeol ha affermato che l’uomo d’affari dovrebbe tornare a gestire l’azienda per contribuire a “stimolare l’economia”.

Dopo l’indulto, un consiglio Elettronica Samsungfiore all’occhiello del gruppo sudcoreano, ha accettato di nominare Lee Jae-young come amministratore delegato. Così, la leadership che aveva effettivamente esercitato da quando suo padre aveva subito un infarto nel 2014, prima della sua morte nel 2020, è diventata ufficiale.