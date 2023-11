PayPal: l’app di pagamento preferita dagli europei

Un sondaggio condotto da PYMNTS Intelligence ha rivelato che gli europei preferiscono PayPal come app di pagamento preferita.

Lui Il mondo della tecnologia finanziaria È pieno di opzioni e… Partecipazioni PayPaluno dei pionieri in questo settore, ha Un posto meritato. Un sondaggio che ha fatto “L’appello globale dell’app quotidiana: focus sull’Europa” di PYMNTS Intelligence E l’ho rivelato PayPal è l’app di pagamento preferita dagli europei.

L’indagine includeva i dati raccolti in Germania, Francia, Regno Unito, Italia e SpagnaE anche Consumatori corrispondenti negli Stati Uniti e in Australia.

Lo studio lo ha rivelato Più di un terzo degli intervistati europei ha preferito PayPal, con una valutazione del 36%. di fronte a Il 29% dalle reti di carte, il 27% dalle banche e rispettivamente il 21% e il 19% da Amazon e Google.

Ma ci sono anche alcune differenze tra i paesi nella società. In In Germania i consumatori tendono a fidarsi più di PayPal che delle banche: il 20% preferisce il primo rispetto al 18% il secondo.. anzi, In Francia la preferenza va alle banche, con il 22% a favore, contro il 13% a favore di PayPal..

Negli Usa ci sono preferenze anche per PayPal e le bancheMa Tendono a fidarsi maggiormente delle grandi aziende tecnologiche come Amazon e Apple.

Un altro dato a favore di PayPal Scansione separata Lo ha rivelato Il 60% dei consumatori si fida più delle credenziali di pagamento archiviate che delle banche grazie alla maggiore protezione dei dati fornita dal fintech.

Cosa dicono gli analisti?

secondo ScherziPayPal ce l’ha Recensito da 33 analisti, suddivisi in 22 acquisti e 11 prese. Lui L’obiettivo di prezzo medio è di $ 84,17 con una previsione alta di $ 388 e una previsione bassa di $ 55.. L’obiettivo di prezzo medio rappresenta una variazione del 48,13% rispetto alla chiusura di venerdì.

Dominique Gabriel, analista di Oppenheimerqualifica la società come Acquista con un prezzo target di $ 72.

Harshita Rawat, analista di Bernsteinconsigliare Mantenere il target di prezzo di $ 57.

Partecipazioni PayPal Ha chiuso la sessione di giovedì in ribasso a 56,83 dollari. La media mobile a 70 periodi è sopra le ultime due candele, l’RSI è in ribasso a 54 punti e la linea veloce MACD (blu) è appena sopra lo zero.

Il supporto a medio termine è a $ 50,25. Nel frattempo, gli indicatori Ei sembrano contrastanti.