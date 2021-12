L’aereo Delta effettua un atterraggio di emergenza dopo l’attacco dei passeggeri

(Video correlato) L’aereo effettua un atterraggio di emergenza 0:40

(CNN) – Un volo Delta da Washington a Los Angeles ha effettuato un atterraggio di emergenza a Oklahoma City giovedì sera dopo che un passeggero avrebbe aggredito due persone, hanno detto le autorità.

“Il passeggero ha aggredito un’assistente di volo”, ha detto alla CNN Arthur Gregory, un capitano della polizia di Oklahoma City. Anche le guardie aeree del volo 324 sarebbero state aggredite mentre cercavano di sottomettere il passeggero, che alla fine è stato immobilizzato.

Gregory ha detto che il Boeing 757-200 è atterrato all’aeroporto Will Rogers World intorno alle 19:40 ora locale. Il sospettato, un uomo sulla trentina, è stato rimosso dal volo e interrogato dall’FBI.

Gregory, che non aveva informazioni sul nome dell’uomo o sulle accuse che avrebbe potuto affrontare, ha detto che il sospettato era trattenuto in una prigione locale durante la notte. Non c’erano informazioni sulla natura delle lesioni all’assistente di volo e al sindaco a bordo del volo.

Delta Air Lines ha elogiato il “movimento rapido e professionale dell’equipaggio e della FAA” a bordo del volo. “Ci scusiamo con i nostri clienti per l’inconveniente”, ha detto.

Il volo è partito da Oklahoma City con un ritardo di circa un’ora. Il video dell’affiliato della CNN KCAL/KCBS mostrava l’atterraggio dell’aereo all’aeroporto internazionale di Los Angeles alle 22:18 ora locale.