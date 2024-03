L’alluminio migliora le previsioni della domanda

Il prezzo dell’alluminio ha raggiunto i 2.312 dollari per tonnellata, il livello più alto dal 4 gennaio. Nel frattempo, il rame è aumentato dello 0,7% a 8.991 dollari la tonnellata.

Reuters.- Giovedì i prezzi dell'alluminio hanno toccato il massimo di 11 settimane, con un interesse all'acquisto in aumento a causa del miglioramento delle prospettive della domanda da parte del principale consumatore, la Cina.

Il prezzo trimestrale dell'alluminio sul London Metal Exchange ha raggiunto i 2.312 dollari per tonnellata all'inizio della giornata, il livello più alto dal 4 gennaio. Alle 11:21 GMT, veniva scambiato in rialzo dell’1,2% a 2.301 dollari per tonnellata.

I dati doganali hanno mostrato che la Cina, il più grande consumatore di metallo, ha importato 720.000 tonnellate di alluminio grezzo e suoi prodotti da gennaio a febbraio di quest'anno, con un incremento del 93,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Tra gli altri metalli, il piombo è stato scambiato alla Borsa dei metalli di Londra a 2.063 dollari.

Mercoledì le azioni di piombo sul London Metal Exchange sono aumentate del 34% raggiungendo il massimo degli ultimi 11 anni, a seguito di un massiccio afflusso di metallo nei magazzini di Singapore e Corea del Sud.

L’emergere di scorte di piombo ha spinto lo sconto contrattuale spot al livello di tre mesi sopra i 50 dollari per tonnellata, il livello più alto dal giugno 1992.

I prezzi dei metalli industriali in generale saranno probabilmente limitati dalla forza del dollaro, rendendo più costoso l’acquisto di materie prime a prezzo verde.

L'indice del dollaro è salito giovedì dopo che la Federal Reserve ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse.

Il rame sul London Metal Exchange è aumentato dello 0,7% a 8.991 dollari per tonnellata, il nichel è aumentato dello 0,3% a 17.540 dollari, lo zinco è aumentato dell’1,3% a 2.541,5 dollari e lo stagno ha guadagnato il 2% a 27.770 dollari.