Nonostante il calo del volume degli scambi, il mercato azionario ha assistito a un'altra tornata di euforia con l'indice principale in rialzo del 3,15%.

(Immagine illustrativa)

Ritardare il tasso di cambio modifica la tradizionale equazione tra caduta del dollaro e aumento dei titoli di Stato. Pertanto, spinto dal CCL a causa della ridotta offerta da parte degli emittenti, il dollaro fiscale aumenta e le obbligazioni in dollari aumentano. E se volete aggiungere un fatto per trasformare questo festival in una trance, le azioni sono in rialzo. Hanno vinto tutti, anche se i profitti in dollari sono stati inferiori perché la moneta ha partecipato agli aumenti in una festa alla quale non era invitata, perché gli esportatori hanno pagato sempre meno: i produttori non volevano sbarazzarsi del loro raccolto a questo tasso di cambio e non lo hanno fatto. Lascia che la gioia sia completa.

Pertanto, sul mercato dei cambi liberi sono stati scambiati 283 milioni di dollari, 100 milioni di dollari in meno rispetto a quanto scambiato la settimana scorsa. La banca centrale ha acquistato 121 milioni di dollari e c’è stata una forte domanda da parte dei privati, che erano per lo più aziende che dovevano effettuare pagamenti di debiti all’estero. Dopo gli acquisti, le riserve sono tornate a sfondare il tetto dei 28 miliardi di dollari, chiudendo a 28,047 milioni di dollari.

CCL è stata molto richiesta ed è salita di 14,22 dollari (+1,3%) a 1.097,82 dollari. L'offerta dei deputati è stata inferiore a quella di martedì ed è aumentata di 10,13 dollari (+1%) a 1.042,43 dollari. Il tasso di crescita più elevato del CCL rispetto al MEP ha aperto il divario di cambio al 6%. Pochi giorni fa non superava il 4%. In altre parole, inviare denaro all’estero ora è più costoso. Quando ciò accade è perché partono più dollari di quelli che arrivano.

“Blue” è stato l’unico dollaro calmo, perché la tempesta ha impedito operazioni che erano necessariamente da persona a persona, e si è chiusa a 1.030 dollari. Tutti fissarono le due fonti. Per cinque giorni ha perso il 20% delle sue vendite presso CCL.

“Alcuni segnali sollevano nuovi dubbi sulla continuità di questo ritmo di svalutazione”, osserva il rapporto della società di consulenza F2 Andres Reschini. “Il ritmo delle transazioni presso MLC è diminuito significativamente questa settimana e siamo passati da una media di transazioni per ruota di 396 milioni di dollari la scorsa settimana a 287 milioni di dollari questa settimana. D’altro canto, la domanda privata sta riprendendo slancio, lasciando alla banca centrale meno spazio per acquistare. Questa dinamica negli accordi di esportazione sta portando ad un aumento del prezzo del CCL, che si è accumulato un aumento del 3% finora questa settimana.

I titoli di stato hanno continuato il loro improvviso rialzo. L'AL30D, l'obbligazione di riferimento di questo mercato, è salita del 3,4% e il prezzo di pareggio ha raggiunto il 52,19% con un tasso di rendimento del 25,38%. Nell’ottobre 2022 la parità raggiunse il 19% ed erano a un passo dal default. In meno di due anni il valore del dollaro è aumentato del 173%.

Anche la globalizzazione è aumentata e ci sono stati cambiamenti nei portafogli perché alcune persone si sono sbarazzate delle obbligazioni più brevi e si sono spostate verso obbligazioni più lunghe che avevano un tasso di rendimento più elevato.

un gruppo ricerca Adcap Grupo Financiero guidato da Javier Casabal raccomanda: “In obbligazioni sovrane Dollaro duro (in dollari), preferiamo posizionarci in obbligazioni come AL35 e 38 perché sono meno vulnerabili ai risultati negativi rispetto all’AL30. Ci aspettiamo rendimenti superiori al 40% fino a dicembre 2024. Per un approccio più conservativo, riteniamo che le obbligazioni regionali rimarranno sotto pressione e continueremo a raccomandare il passaggio alle obbligazioni BOPREAL che offrono rendimenti simili con un approccio meno dipendente dal percorso.

Per quanto riguarda i titoli sovrani in peso, “continuiamo a consigliare prese di beneficio dopo i forti rendimenti registrati in febbraio (+40%) e marzo (+15%). Anche se stimiamo rendimenti del -50% nello scenario di stabilizzazione, alla luce delle aspettative Instabilità del dollaro, riteniamo opportuno attendere un punto di ingresso migliore.

“C’erano così tante imprese nella Globalizzazione e in Bonaris 2035 e 2041 che il divario dovuto alla legislazione è rimasto allo 0%”, ha osservato Juan Martin Janzón, capo del tavolo ConoSur. In altre parole, le obbligazioni secondo la legge argentina sono equivalenti a quelle soggette ai tribunali stranieri.

Dopo l’aumento dei bond, il rischio paese è sceso di 37 unità (-2,4%) a 1.498 punti base, un minimo che non toccava dal 2 febbraio 2021.

Le obbligazioni indicizzate al CER sono state contrassegnate con l'asta del Tesoro, hanno fermato l'aumento e hanno registrato anche lievi cali.

Nico Cappella, mercante “I titoli del 2027 e del 2028 hanno continuato a salire perché non erano in gara e abbiamo visto domanda”, ha osservato il gestore degli investimenti in borsa. “Continuiamo inoltre a vedere la richiesta di impegni UVA negoziabili”.

Obbligazioni legate al dollaro (Il dollaro è legato) Aveva poco lavoro e subiva piccole perdite.

Il mercato azionario ha vissuto un’altra tornata di euforia, anche se la sua entità è stata inferiore rispetto alla tornata precedente. Sono stati scambiati 24.411 milioni di dollari e l'indice delle blue chip S&P Merval è cresciuto del 3,15%. Responsabili del rialzo sono stati i titoli delle banche e delle aziende elettriche. Le azioni di Edenor sono aumentate del 9,04%. Macro 7,40% e Centro Porto 7,10%.

Gli ADR – certificati di partecipazione azionaria argentina quotati alla Borsa di New York – hanno registrato una serie di guadagni con il migliore andato a Despegar con un rialzo dell'8,04%, seguito da Edenor con il 7,04%. Il titolo Banco Macro è cresciuto del 5,9%.

Oggi sono attesi i risultati della gara per Bobrial 3, il bond con il tasso di rendimento più elevato. Anche i titoli del Tesoro saranno messi a gara e i LECAP riappariranno, riconfigurati (predefiniti) nell’amministrazione Macri. Non ci sono bei ricordi di questi titoli, in quanto la banca centrale si impegnò a spiegare come sarebbe stato determinato il prezzo attraverso un comunicato.

I LECAP pagheranno un tasso fisso di circa il 7% al mese. Le banche che acquistano questo titolo non hanno la possibilità di offrirlo, cioè di venderlo alla banca centrale prima della sua data di scadenza.

La premessa del Tesoro è di avere almeno 540 miliardi di dollari per completare le scadenze rimanenti dopo il massiccio scambio.