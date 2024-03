Wall Street batte i record dopo la riunione della Fed – DW – 20/03/2024

La Borsa di New York ha chiuso mercoledì (20/03/2024) con massimi record per i suoi tre indici principali, incoraggiata dai futuri tagli dei tassi di interesse proposti per quest’anno dalla Federal Reserve. Riserva federale. Al termine della seduta a Wall StreetIl Dow Jones è salito dell'1,03% toccando il massimo storico di 39.512 punti, mentre l'S&P 500 è avanzato dello 0,89% e ha superato per la prima volta i 5.200 numeri interi, raggiungendo quota 5.224.

L'indice Nasdaq, che riunisce le principali società tecnologiche, è salito dell'1,25%, a 16.369 unità, rappresentando anch'esso una pietra miliare. Secondo gli analisti, l’ultima volta che a Wall Street è stato stabilito un record a tre cifre è stato l’8 novembre 2021, poco prima… La pandemia ha causato un nuovo crollo dei mercati azionari.

La Federal Reserve (FED) ha soddisfatto le aspettative e ha mantenuto i tassi di interesse per la quinta riunione consecutiva nell'intervallo compreso tra il 5,25% e il 5,5%, ma non ha chiuso la porta a tre possibili tagli da qui alla fine dell'anno. I banchieri centrali si aspettano inoltre che i tassi di interesse si spostino nella fascia media, tre quarti di punto al di sotto del tasso attuale, il che porterà la Fed a effettuare tre tagli dei tassi nel corso dell’anno.

Il mantenimento di tassi di interesse elevati consente ai membri del FOMC di “valutare attentamente i dati in arrivo, l’evoluzione delle aspettative e bilanciare i rischi”, ha affermato l’organizzazione in una nota due giorni dopo la riunione. Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha sottolineato mercoledì in una conferenza stampa che l’inflazione negli Stati Uniti rimane “molto alta”.

LGC (Effie, AFP)