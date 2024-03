Gli Stati Uniti hanno iniziato a imporre multe alle aziende che hanno promesso di utilizzarlo, ma limitandosi solo al marketing

La Securities and Exchange Commission ha deciso di multare due società per “riciclaggio di intelligenza artificiale”.

Devono pagare $ 400.000. Una cifra piccola, ma che apre la porta a future multe

L’intelligenza artificiale sta rendendo milionarie molte aziende. Microsoft o Nvidia sono gli esempi più noti, ma ce ne sono centinaia. Le startup sanno che l’intelligenza artificiale è la cosa più semplice per attrarre investimenti in questo momento, e molte si stanno rivolgendo ad essa. Solo con Supponiamo che il tuo prodotto o servizio utilizzi l'intelligenza artificialeL’interesse sembra aumentare notevolmente.

c'è un problema. Non tutte queste aziende che affermano di utilizzare l’intelligenza artificiale lo fanno effettivamente. In alcuni casi si tratta solo di un paio di algoritmi, in altri casi non c'è nemmeno un lavoro tecnico serio dietro. La differenza è sottile e complessa. Il concetto stesso di intelligenza artificiale è difficile da definire. Ma non tutto è facile. Ecco perché gli Stati Uniti hanno iniziato a cercare una soluzione.

La parola è già ovunque

La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, conosciuta come SEC, ha fatto proprio questo Annunciare Ciò comporterà la multa di due società Promuovendo che usassero l'intelligenza artificiale quando in realtà era una bugia. Si tratta di una decisione rivoluzionaria da parte della SEC, che, dopo aver continuato la propria campagna contro le criptovalute, ora indica nell’intelligenza artificiale il prossimo settore che presenta sfide a livello normativo.

Delfia Inc. e Global Predictions sono le due società che verranno multate dalla SEC per “aver rilasciato dichiarazioni false e fuorvianti sul presunto utilizzo dell'intelligenza artificiale”. il totale, Dovranno pagare un totale di $ 400.000Le aziende hanno inoltre concordato con l'organismo di regolamentazione.

“Abbiamo visto più e più volte che l'emergere di nuove tecnologie può generare voci tra gli investitori, nonché false affermazioni da parte di coloro che cercano di utilizzare tali nuove tecnologie. I consulenti per gli investimenti non dovrebbero fuorviare il pubblico dicendo che stanno utilizzando una nuova tecnologia. Gary Gensler spiega, direttore della Securities and Exchange Commission, il “modello AI quando non lo è. “Questo riciclaggio di intelligenza artificiale sta danneggiando gli investitori”.

Se l’Europa combattesse il “greenwashing” adesso La SEC sta già parlando direttamente di “riciclaggio dell’intelligenza artificiale”.. Cioè introdurre l’intelligenza artificiale come mezzo per migliorare la propria immagine. La SEC vuole che le aziende smettano di utilizzarlo in modo vuoto, motivo per cui ha preso l'iniziativa di multare due aziende che hanno falsamente affermato di utilizzarlo.

Delphia è un'azienda canadese che tra il 2019 e il 2023 ha affermato di aver utilizzato l'intelligenza artificiale e il machine learning con i dati dei clienti per migliorare i propri investimenti. “Per tale”Essere in grado di prevedere le ultime tendenze di investimento prima di qualsiasi concorrente“Hanno promesso. Marketing puro come definito dalla SEC. E la situazione delle prospettive globali è simile. Abbiamo a che fare con una società di San Francisco che si autodefinisce “il primo consulente finanziario regolamentato con intelligenza artificiale”.

Delphia deve pagare $ 225.000 e Global Predictions $ 175.000. Non si tratta di somme ingenti ed è difficile dire in che misura il reclamo dell’IA li abbia aiutati a realizzare maggiori profitti. Sì, è un avvertimento sulle intenzioni nei confronti del resto del mercato. Non tutto è intelligenza artificiale.

Immagine | Igor Omelev

A Chataka | L’intelligenza artificiale sui telefoni cellulari mi sembrava fumo. Fino a quando non ho provato il Samsung Galaxy S24 Ultra