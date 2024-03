Numeri che hanno dato fortuna ai nuovi vincitori di Jana Jattu

Nell'estrazione di oggi, il Ghana Gato ha assegnato premi del valore di P430.182,11 (Infobae/Jovani Pérez)

Hai partecipato alla lotteria? Vittoria del gatto È il 19 marzo e vuoi sapere se hai vinto? Qui puoi consultare Vincitori Lo rende noto l'Outlook della Pubblica Assistenza.

Proteggi bene il tuo bigliettoÈ molto prezioso perché è la ricevuta ufficiale per richiedere il denaro in caso di vincita, conservalo in un luogo sicuro e assicurati che non vada perso.

Ricorda che sei all'altezza 60 giorni di calendarioViene calcolato a partire dal giorno successivo alla fine del concorso corrispondente, per ricevere il tuo premio. Decorso detto termine cesserà il diritto a ricevere il premio che avrà come destinazione finale la Tesoreria dell'Unione per la Pubblica Assistenza.

Tutti i premi vengono pagati nella valuta nazionale e alle condizioni stipulate sul retro del biglietto e secondo il regolamento dell'estrazione. La Lotteria Nazionale di Pubblica Assistenza tratterrà l'imposta in conformità con le disposizioni della Sezione 163 della Legge sull'Imposta sul Reddito.

IL Combinazione vincente Dalla lotteria 2672 A Vittoria del gatto Egli è: 02, 01, 01, 04, 03, 05, 01 e 01.

In questa occasione la Lotteria Nazionale della Pubblica Assistenza ha erogato complessivamente n $ 430.182,11 pesos.

Gana Gato si tiene tre volte a settimana Martedì, giovedì e sabatoI premi dell'estrazione verranno annunciati lo stesso giorno successivo 09:00..

Vittoria del gatto È un disegno digitale basato sul noto gioco “Cat”. Prezzo 10 pesos.

Per giocare, devi riempire otto delle nove caselle con numeri che vanno da uno a cinque, e la Lotteria Nazionale ti dà il numero centrale, quindi non devi riempirlo.

Puoi dettare direttamente al meteorologo i numeri che vuoi giocare e lui o lei li inserirà nel sistema senza che tu debba riempire la ruota.

Puoi anche applicare la modalità Ganagatic, in cui il giocatore lascia i numeri al proprio destino e il sistema li sceglierà casualmente per te.

Per vincere, almeno tre numeri selezionati devono corrispondere a quelli dell'estrazione, e formare anche delle linee rette come nel gioco tradizionale.

Un'altra opzione è moltiplicare due numeri che formano una linea retta e completare il “gatto” posizionando un jolly al centro, che è il numero che ti dà la Lotteria Nazionale.

Le linee possono essere verticali, orizzontali o trasversali in tre quadrati consecutivi. Vinci da una linea, più linee hai, più grande è il premio.

Lotteria Nazionale per la Pubblica Assistenza È un istituto decentralizzato della Pubblica Amministrazione Federale ed è responsabile dell'organizzazione delle estrazioni di premi in denaro.

Le risorse sono destinate all'assistenza generaleCioè, raccogliere fondi per il governo federale e reindirizzarli per garantire l’uguaglianza ai messicani per soddisfare da soli i loro bisogni urgenti.

La Lotteria Nazionale ha personalità giuridica e patrimonio propri, perché non riceve risorse di bilancio dal governo federale e si finanzia con i profitti delle sue estrazioni.

