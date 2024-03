Estrazione bonus per la festa del papà: controlla i numeri vincenti | Comunità

Martedì 19 marzo, in occasione della Festa del Papà, si è svolta l'estrazione straordinaria ONCE per la Festa del Papà, che ha assegnato 17 milioni di euro al buono vincente, andato a N. 83333, Serie 29. Ha vinto 99 premi del valore di 40.000 euro per i cinque numeri e 900 premi del valore di 1.500 euro per gli ultimi quattro numeri. Sono inoltre previsti 9.000 premi del valore di 100 euro per gli ultimi tre numeri e 90.000 premi del valore di 10 euro per gli ultimi due numeri.

Il coupon è composto da 100.000 numeri di cinque cifre compresi tra 00000 e 99999, più un numero di serie compreso tra 1 e 100. In totale, ONCE ha distribuito 1.000.000 di premi in questa estrazione, ogni buono costava 5 euro.

Premi a estrazione per la Festa del Papà 2024

83333 Serie 29 > 1 premio Con un valore di 17.000.000 di euro in cinque numeri e una serie.

83333 > 99 premi a cinque cifre del valore di 40.000 euro.

3333 > 900 premi del valore di 1.500 € per gli ultimi quattro numeri.

333 > 9.000 Premio di 100€ per gli ultimi tre numeri.

33 > 90.000 € Premio 10 per gli ultimi due numeri.

3 > Premio di 900.000 € 5 per l'ultimo numero (redemption).

Dove posso ritirare i premi della lotteria?

Coloro che hanno giocato dal sito di ONCE Games riceveranno automaticamente il deposito dal conto virtuale e potranno trasferire il premio su un conto bancario senza alcun costo. Coloro che hanno acquistato da un punto vendita autorizzato riceveranno i loro premi attraverso questi venditori e centri una volta.

Quanti soldi trattiene il Tesoro?

Dal 2020, gli importi dei premi inferiori a 40.000 euro sono esenti da imposte, mentre per gli importi dei premi superiori a 40.000 euro si applica una detrazione del 20%.

Dove posso controllare i numeri vincenti?

I biglietti vinti durante l'estrazione straordinaria della Festa del Papà ONCE 2024 possono essere controllati dalla pagina Il sito ufficiale del gioco Juegos Once E nell'autobus.