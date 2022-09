La Cina si muove per frenare il declino dello yuan, aumenterà il rapporto di riserva per il rischio valutario al 20% da Reuters

© Reuters. File: persone che indossano maschere passano davanti alla sede della banca centrale cinese, la Banca popolare cinese (PBOC), a Pechino, in Cina. 4 aprile 2020. (Reuters) / Tingshu Wang / File



SHANGHAI (Reuters) – La banca centrale cinese ha annunciato lunedì che ripristinerà le riserve valutarie per alcuni contratti futures, con una mossa che renderebbe più costose le scommesse sullo yuan per rallentare il ritmo del recente calo.

La People’s Bank of China (PBOC) ha dichiarato che aumenterà le riserve di rischio di cambio delle istituzioni finanziarie acquistando valute tramite contratti futures al 20% dallo zero attuale, a partire dal 28 settembre.

Una mossa per riprendere le riserve di rischio di cambio aumenterà il costo di vendita allo scoperto dello yuan in un momento in cui la valuta locale sta affrontando una rinnovata pressione al ribasso, secondo trader e analisti.

Lo yuan è stato colpito da una combinazione di un dollaro più forte, un’economia cinese vacillante e una posizione monetaria più espansiva adottata dalle autorità per sostenere la crescita.

Il deprezzamento della valuta cinese è accelerato dopo che la Banca popolare cinese (PBOC) ha tagliato i tassi di interesse chiave ad agosto per ampliare la divergenza della sua politica monetaria dalle altre principali economie che stanno aumentando in modo aggressivo i tassi di interesse.

Lo yuan è crollato di oltre il 4% rispetto al dollaro da metà agosto, al di sopra del livello psicologico di 7 per dollaro, ed è sulla buona strada per la sua più grande perdita annuale dal 1994, quando la Cina ha unificato i suoi tassi di cambio ufficiali e di mercato.

Lo yuan spot si stava muovendo a malapena dopo l’annuncio. Lo yuan è stato scambiato sui mercati locali a 7,1450 per dollaro, rispetto alla chiusura di venerdì di 7,1298. La sua controparte offshore è rimbalzata brevemente a 7,13 rispetto al dollaro, ma veniva scambiata a 7,1513 alle 0143 GMT.

La banca centrale cinese ha annullato l’obbligo di riserva di rischio nell’ottobre 2020, quando lo yuan è aumentato notevolmente.

