L’Ambasciata Italiana lancia la piattaforma tridimensionale “Made in Italy” – Spanish Edition

Con questo sito virtuale, per la prima volta in America Latina, scienza e tecnologia possono promuovere l’innovazione, il commercio e la cultura italiana.

Guatemala. L’Ambasciata d’Italia in Guatemala propone la piattaforma digitale “Made in Italy” (www.madeinitaly.gt) con l’obiettivo di promuovere tre aspetti fondamentali dello scambio bilaterale, quali l’innovazione tecnologica e scientifica, il commercio e la cultura. Prospettiva sulla promozione di alleanze strategiche correlate.

Il funzionamento della piattaforma è affidato ad una consolidata partnership con la Società Albanda e si affida alla joint venture dell’organizzazione italiana Centri Istituzionali e Educativi in ​​Guatemala, delle Università di Citi, Roma Tre e Palermo. .

In questo portale, gli utenti che vogliono saperne di più sulla brillantezza italiana in Guatemala possono trovare contenuti e informazioni di valore, con la possibilità di acquistare prodotti di qualità e di discendenza italiana diretta.

In un momento in cui bisogna adeguarsi alle nuove forme di relazioni umane, di ricerca e di impresa, l’informatica insieme agli interessi culturali, scientifici e imprenditoriali si è ispirata a un nuovo modello di promozione tridimensionale per questo progetto. Continuiamo ad andare avanti con la speranza che soddisfi pienamente gli obiettivi sanciti dalla specifica legge italiana del 2020 per rafforzare la nostra campagna pubblicitaria nel mondo “, ha commentato Pavlo de Nicolo, ambasciatore italiano a Tamala.

La bellezza dell’Italia in un posto

Puoi effettuare acquisti direttamente attraverso il sito Madeinitaly.gt e il suo sito di e-commerce. In esso, gli utenti possono trovare una varietà di prodotti e servizi supportati dal marchio italiano.

Data la tridimensionalità del sito, da ogni prodotto e servizio è possibile ricavare informazioni sul suo prodotto e sviluppo, in quanto il prodotto “Made in Italy” è espressione diretta della storia italiana.

Commercio

Attraverso questo sito gli utenti hanno la possibilità di vendere i propri prodotti o servizi a consumatori finali o grossisti, favorendo così contatti commerciali e l’opportunità di attivare l’economia.

Rientra in questa categoria la logistica gestita dal servizio di riempimento magazzino integrato del fornitore, ovvero prelievo della merce dal magazzino, confezionamento per esportazione, distribuzione nella capitale e sul territorio nazionale.

Cultura

È un luogo dinamico volto a valorizzare e valorizzare il vasto patrimonio culturale d’Italia, sul quale è piacevole sostare sul portale. In questo modo, gli utenti possono conoscere la ricchezza italiana, l’opportunità di acquistare prodotti e servizi culturali, come: libri o autori italiani, corsi di lingua, corsi di formazione in Italia, viaggi in Italia, tour enogastronomici, tra gli altri.

Scoperta tecnica e scientifica

Grazie alla collaborazione di un team di docenti di diverse università italiane, è possibile proporre servizi innovativi offerti da start-up nate dalla collaborazione scientifica tra il settore pubblico e privato italiano.

Questa stampa mette in luce gli aspetti scientifico-culturali della sfera italiana, promuove lo scambio di tecnologia e innovazione, e affronta temi come l’economia circolare e la trasformazione energetica. Cerca di aprire le porte alle aziende italiane interessate ad offrire i propri servizi nel mercato locale.

L’Ambasciata d’Italia è lieta di offrire beni e servizi italiani agli importatori di vari settori, l’opportunità di unirsi in questo sforzo di scambio di relazioni che rafforzino il progresso economico e le relazioni culturali e umane, tra i due paesi. Fatto in Italia. Allo stesso modo, esorta gli utenti in Guatemala a navigare nel sito Web e vivere l’esperienza di scoprire un intero mondo di possibilità in uno stile bello e “Dolce Vita”.

Fonte Giornale digitale centroamericano e caraibico