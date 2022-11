Lanciato un nuovo satellite nello spazio

Mini satellite.jpg della NASA

Il Sistema satellitare polare congiunto-2progettato da Ufficio nazionale dell’amministrazione oceanica e atmosferica Americano, messo in orbita Cerchia la Terra Da polo a polo, cioè da Da nord a sudUnisciti a un’intera brigata di satelliti lanciati in precedenza da padroneggiare Controllo climatico E la differenza previsione del tempo.

Il scudo pilota Si chiama quello che accompagna il satellite ID loftin modo da rallenta e proteggi Per le diverse astronavi devi essere in grado di effettuare Ritorno al pianeta. Il suo processo è che si gonfia o “gonfia” fino a pochi Sei metri di diametro. In questo modo accompagnerai le navi di cui avrai bisogno al ritorno, in quanto vengono prelevate da a barca Una volta che tornano a atmosfera.

sistema solare della nasa.jpg

I responsabili della missione NOAA JPSS-2 hanno confermato che il satellite ricevuto un segnale In realtà riceve e risponde a vari comandi. Attualmente satellitare prendi elettricità Si sta preparando sicuro e stabile Mentre i team stanno valutando le condizioni dei pannelli solari”, hanno affermato i tecnici e gli scienziati dal sito Web ufficiale della missione.

Le autorità della missione hanno confermato che il dispositivo “Un fedele rappresentante della tecnologia più recente e vai a Aumento della precisione Da tutte le osservazioni che vengono fatte dall’atmosfera, dagli oceani e dalla superficie della Terra.” Dopo aver installato il satellite in posizione, il razzo è tornato sul pianeta Terrascendi verso L’oceano Pacifico.