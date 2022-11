Laptop Lenovo a un prezzo competitivo

La prima cosa che salta all’occhio è il suo design eccezionale, sottile e leggero. avere spessore 19,9 mm per un peso totale 1,65 kg . Le sue cornici sono strette su entrambi i lati in modo da ottenere il massimo dallo schermo offrendo allo stesso tempo un aspetto pulito. La tua dashboard lo è 1,56 pollici la decisione Alta precisione (1920 x 1080 pixel) antiriflesso e una luminosità massima di 250 nit.

Il laptop di cui parleremo dopo Si distingue soprattutto per la sua forza . Ciò è dovuto alla presenza di un chip Intel Core i7 e 16 GB di RAM, che lo rendono ideale per eseguire tutti i tipi di programmi senza problemi. È un’opzione più professionale che interessante se lo sei Alla ricerca di un computer con queste caratteristiche che puoi portare ovunque. Ora è il momento perfetto per prenderlo, perché l’ha fatto 150 euro di sconto .

In termini di hardware, questa squadra supererà di gran lunga le nostre aspettative grazie alla presenza del suo processore Processore Intel Core i7-1165G7 Che ha una velocità massima di 4,7 GHz. RAM da 16GB Sistema di archiviazione SSD DDR4-3200 e 512 GB espandibile fino a 1 TB. Inoltre, include una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics. Inoltre, la sua batteria è in grado di fornire Autonomia fino a 8,5 orePerfetto per una giornata di lavoro senza utilizzare un caricabatterie.

Un’altra caratteristica interessante è Funzione di controllo Q. Con esso saremo in grado di passare da una modalità operativa all’altra in base alle nostre esigenze. Ad esempio, la modalità Performance consente alla CPU di raggiungere la sua capacità massima per prestazioni più veloci. Se scegliamo “Modalità risparmio batteria”, ridurremo la sua capacità massima in cambio della massimizzazione dell’autonomia della batteria. Tutto questo può essere fatto con la semplice pressione di un pulsante.

Risparmia 150 euro acquistando un laptop Lenovo Ideapad

Come possiamo immaginare in base al suo hardware, il Lenovo IdeaPad Gen 6 è perfetto lavorare con tutti i tipi di programmi pesanti, O per modificare foto e video o se abbiamo bisogno di eseguirne più contemporaneamente. Il potente chip Intel Core i7 e 16 GB di RAM ci consentiranno di avere sempre prestazioni fluide.

Soprattutto, saremo in grado di acquistarlo con uno sconto significativo. E sebbene il suo prezzo ufficiale sia di 729 euro, è possibile acquistarlo su Amazon A soli 579 euroche significa A Risparmio di 150 euro Non è mai stato così economico!

Inoltre , La spedizione è gratuita E avremo un periodo di restituzione esteso fino al 31 gennaio 2023, rendendolo un’ottima scelta come regalo di Natale.