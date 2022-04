L’Argentina sarà il più grande produttore mondiale di litio, con 12 progetti in corso

Con 12 progetti in corso oggi, l’Argentina diventerà il più grande produttore di litio al mondo. Oggi, “l’oro bianco” è considerato la stella del mining globale, poiché lo cerca per la sua presenza primaria nell’enorme futuro di auto elettrica Dispositivi per le energie rinnovabili e la tecnologia della comunicazione.

Nel Paese la produzione di litio è in pieno sviluppo e, secondo gli esperti, in ambito nazionale (quadro di fiducia per gli investimenti) e internazionale (prezzi elevati) che ne consentono lo sviluppo, il potenziale è ancora enorme.

Nel corso di un evento organizzato da Llyc con la partecipazione di leader del settore sotto il tema “Parliamo dell’attività mineraria argentina”, Luciano Bernstein, amministratore delegato della Camera degli imprenditori minerari, ha spiegato l’importanza del litio nel Paese.

Oggi, ha affermato il dirigente, l’Argentina è il quarto produttore di litio al mondo e il secondo paese per riserve di litio in tutto il mondo. Ma «abbiamo già 12 progetti che renderanno l’Argentina il più grande produttore di litio al mondo, con una produzione di oltre 300.000 tonnellate di carbonato di litio (LCE).

Tra i progetti più importanti a cui fa riferimento il CEO, in varie fasi di sviluppo, ci sono: Sales de Jujuy e Fenix ​​(in espansione), Olaroz, Caucharí Olaroz, Centenario-Ratones, Salar del Rincón, Sal de Vida, Tres Quebradas e Pastos Grandes e Sal de Oro.

Le province di Salta, Jujuy e Catamarca sono quelle che hanno questi progetti i cui investimenti superano a breve termine più di 5000 milioni di dollari.

La previsione per la crescita del business del litio nel Paese dipende dalle reali aspettative dei progetti in corso e dall’evoluzione della domanda che non smette di crescere. Il mercato dei veicoli elettrici (con batterie in cui il litio è primario, mercato che rappresenta oltre il 70% della domanda del metallo) supera oggi i 10 milioni di azioni globali ma raggiungerà 66 milioni nel 2025 e 137 milioni nel 2030.

D’altra parte, Bernstein ha spiegato che l’estrazione mineraria argentina svolgerà un ruolo chiave nel processo di riduzione delle emissioni di carbonio dal suo contributo al litio e a un altro metallo importante: il rame.

“Man mano che i paesi aumentano le loro ambizioni climatiche, le tecnologie per l’energia pulita diventeranno il settore della domanda in più rapida crescita per la maggior parte dei minerali”, ha affermato l’esecutivo. “La domanda totale di rame raddoppierà di 3 unità nel 2040 rispetto al 2020”, ha affermato.

Al dibattito tra i rappresentanti del settore ha partecipato anche Daniel Steiningart, Direttore del CEP XXI e Capo dell’Unità di attuazione” Argentina Produttività 2030″ del Ministero dello Sviluppo Produttivo della Nazione. Il funzionario ha contribuito “alla sopravvivenza dell’80% delle vendite delle grandi società minerarie operanti nel Paese” e ha evidenziato il contributo del settore come fonte di valuta estera.

L’anno scorso le esportazioni minerarie ammontavano a quasi 3,3 miliardi di dollari USA, con un surplus di oltre 3,0 miliardi di dollari USA; rendendolo un importante contributore netto in dollari, hanno concluso all’evento.

