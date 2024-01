L'Atletico Nacional ha ottenuto la sua prima vittoria nel 2024 contro l'Alianza

L'Atletico Nacional ha affrontato uno spavento all'Estadio Atanasio Girardo, la squadra di Verdolagas ha iniziato a perdere e ha finito con una vittoria per 3-1 sull'Alianza nella prima giornata della 2024-I League..

Il primo tempo è stato molto brutto Ma per entrambe le squadre è stata l'Alianza ad aprire le marcature. Il Nacional ha appena accennato ad un tiro debole di Jefferson Duque, mentre la visita che in precedenza aveva messo in guardia da un tiro forte di Leonardo SaldanaHa segnato con lo stesso giocatore che non ha sbagliato un calcio di rigore dopo un precedente fallo in area di Aguirre su Renteria.

Nella ripresa le cose sono cambiate, soprattutto per il comportamento dell'Atletico Nacional e il miglioramento dopo i cambi apportati da Bodmer. Molto bene sono usciti Agustin Alvarez Wallace ed Erick RamirezPoi La squadra di Antioquia pareggia al 61' dopo un rimbalzo sfruttato da Alvaro Angulo. Chi era noto per il suo grande potere.

Il fallo in area di Pedro Franco su Jefferson Duque è stato esaminato dal VAR e poi contrassegnato come massimo rigore. Al 77esimo minuto' Dorlan Babon si è fermato davanti alla palla e ha segnato Spara forte e verso il basso.

Già nel pieno dell'agonia della partita, arriva di nuovo un altro calcio di rigore, quando il portiere dell'Alianza porta Ocampo in area di rigore e Jefferson Duque è stato convertito dalla macchia bianca.