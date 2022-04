L’attrice di Seinfeld Estelle Harris muore a 93 anni

Il millennio digitale e l’EFE

Messico / 03.04.2022 11:03:36

attrice Estelle HarrisÈ meglio conosciuta per aver interpretato la madre di George Costanza nella popolare serie TV che era un fenomeno negli anni ’90 SeinfeldE il Si è spento sabato all’età di 93 anni. maggiorenne per cause naturali, ha riferito la famiglia questa domenica.

“La sua gentilezza, passione, sensibilità, senso dell’umorismo, simpatia e amore erano ineguagliabili. Tutti quelli che l’hanno conosciuta la mancheranno moltissimo.Uno dei suoi figli, Glenn Harris, ha detto in una nota.

Chi era Estelle Harris?

Nato a New York nel 1928, Harris è cresciuto nella Grande Mela e successivamente si è trasferito in Pennsylvania con la sua famigliaDove ha iniziato a muovere i primi passi come attrice.

Alcuni dei primi crediti sono stati registrati in IMDb Nel 1977, in film come l’estate o cercare In seguito ha ottenuto una maggiore presenza nelle serie televisive e nell’animazione.

Oltre al suo ruolo nella popolare serie Seinfeldche è su Netflix, Harris è stato in diversi spot televisivi, esprimendo La signora Potato Head Nella versione originale della serie animata Toy Story E altri personaggi dei film terra degli orsi o Tarzan III.

Infatti, l’ultimo credito registrato è un francobollo Toy Story Nella quarta edizione del 2019, ha già fatto parte del cast Jake e i pirati dell’Isola che non c’è come Peg peg tra il 2014 e il 2015.

