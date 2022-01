Lavanderia nello spazio? Procter & Gamble e la NASA stanno testando detergenti completamente biodegradabili

Bloomberg-Tide, il detersivo per bucato utilizzato da milioni di persone in America, vuole trasformare Moon Laundries in una realtà.

La società madre, Procter & Gamble Co., Ltd. (PG) sta lavorando con la National Aeronautics and Space Administration (NASA) su una formula in grado di resistere a condizioni extraplanetarie in modo che gli astronauti possano lavare i vestiti durante le loro missioni. Il primo carico è arrivato alla Stazione Spaziale Internazionale a bordo di un razzo SpaceX il 21 dicembre e le sue prestazioni sono in fase di valutazione..

Gli astronauti indossano i vestiti più volte, sostituendoli con nuovi vestiti che vengono consegnati durante le missioni di rifornimento. Ma i veicoli spaziali hanno una capacità di carico limitata e un giorno non è possibile rifornire carichi durante lunghi viaggi in luoghi lontani come la Luna o Marte. Questo rende il lavaggio una delle tante domande a cui gli scienziati devono rispondere con l’aumento della domanda di viaggi nello spazio.

“Non esiste una soluzione efficace per lavare i vestiti nello spazio”, ha dichiarato mercoledì Mark Pritchard, direttore del marchio P&G al CES (Consumer Electronics Show o Consumer Electronics Show in spagnolo).

Qualcosa che potrebbe già sembrare normale sulla Terra, come il bucato, incontra vari ostacoli nello spazio. Uno è che ogni carico utile si basa su una piccola quantità di acqua, che deve quindi essere purificata in qualcosa che gli astronauti possono bere.. P&G ha sviluppato un detergente Tide completamente biodegradabile destinato a raccogliere questa sfida e l’azienda spera che l’esperienza aiuterà a sviluppare prodotti per la pulizia più sostenibili anche in casa.

Procter & Gamble ha affermato che il processo sarebbe ottimizzato per utilizzare circa 15 litri di acqua per contenere 10 libbre (4,5 kg) di bucato, rispetto a circa 49-77 litri quando si lava a casa.

“Questa innovazione non porterà solo allo sviluppo di soluzioni di pulizia nello spazio, ma anche per ambienti con risorse limitate, come le regioni con scarse risorse idriche sulla Terra”, ha affermato Pritchard.

per i più piccoli siti di eventi per gli astronauti, P&G sta anche testando le penne Tide To Go e le salviette Tide To Go in un ambiente di microgravità..

Con l’aiuto di Justin Bachman.

Potrebbe interessarti:

Questo articolo è stato tradotto da Andrea Gonzalez