Le azioni del Texas Oil sono aumentate dello 0,62%, a $ 73,21

Questo contenuto è stato pubblicato il 23 dicembre 2021 – 14:21

New York, 23 dicembre (EFE). – Il prezzo del Texas Intermediate Oil (WTI) ha aperto questo giovedì, in rialzo dello 0,62% e si è attestato a 73,21 dollari al barile, dopo aver appreso ieri che le azioni petrolifere negli Stati Uniti sono diminuite in passato. La settimana è aumentata di 4,7 milioni di barili, più del previsto.

Alle 9:15 ora locale (14:15 GMT) sul New York Mercantile Exchange (Nymex), i futures del greggio West Texas Intermediate con consegna a gennaio hanno totalizzato $ 0,45 rispetto alla chiusura precedente.

Ieri l’Energy Information Administration (EIA) ha annunciato che le riserve di petrolio la scorsa settimana sono ammontate a 423,6 milioni di barili, 4,7 milioni in meno rispetto alla settimana precedente, un calo che ha superato le aspettative degli analisti.

S&P Global Platts è avanzato di 3,9 milioni di barili, mentre l’American Petroleum Institute è avanzato ieri quando le scorte sono scese di 3,67 milioni di barili, mentre le scorte di benzina sono aumentate di 3,7 milioni di barili.

Allo stesso modo, il sentimento degli investitori sembra essersi un po’ calmato dopo l’emergere di informazioni che influenzano l’efficacia del vaccino di richiamo contro il Covid-19, così come la variante Omicron che sembra meno rischiosa di Delta, sebbene più contagiosa.

“A breve termine, possiamo aspettarci che il coronavirus continui ad avere un impatto significativo sui prezzi del petrolio, poiché la diffusione prolungata di Omicron metterà sotto pressione la domanda e sarà un freno sui prezzi. Finora, questo non sembra essere il caso. Su larga scala, quindi il petrolio continua a muoversi molto negli anni ’70. ” EFE

© EFE 2021. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di EFE SA, è espressamente vietata.