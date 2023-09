Le coste italiane sono affollate di migranti in barca – New York Times International Weekly – Internazionale

Sull’isola di Lampedusa, nel sud dell’Italia, migliaia di migranti hanno riempito un centro di accoglienza costruito per 600 persone, mentre continuavano ad arrivare piccole imbarcazioni dalla Tunisia.

Un autobus che trasportava immigrati dalla Sicilia, alle porte di Roma I conducenti di entrambi i veicoli sono morti e 19 migranti sono rimasti feriti quando si sono scontrati con un camion della struttura nel nord del paese il 15 settembre.

Le travolgenti sfide poste dall’immigrazione sono tornate al centro della scena, minando gli sforzi della coalizione di governo di estrema destra guidata dal primo ministro Georgia Meloni per dimostrare progressi in materia di immigrazione.

Prima della sua elezione l’anno scorso, lo stesso Meloni aveva chiesto un “blocco navale” e aveva suggerito di affondare le imbarcazioni utilizzate per salvare i migranti non appena sbarcati.

Da quando è salito al potere, ha cambiato tattica, firmando un accordo UE con la Tunisia volto a arginare il flusso di migranti da quel paese e lavorando con il blocco per ridistribuire gli arrivi tra gli Stati membri.

Ora si trova nella stessa situazione difficile dei precedenti governi italiani. I membri della coalizione Meloni affermano che è necessario adottare un approccio più duro e che l’Italia ha bisogno del sostegno di altri paesi europei.

“L’Europa non è interessante, distante, distratta”, ha detto Matteo Salvini, capo della coalizione della Lega. “Dobbiamo proteggere noi stessi i nostri confini.”

A luglio, in un accordo fortemente sostenuto dalla Meloni, il governo tunisino si è impegnato a rafforzare i suoi confini marittimi e ad accelerare il ritorno degli immigrati clandestini in cambio di aiuti alla sua economia in difficoltà. Il denaro non è stato ancora erogato.

Lampedusa, un piccolo sperone roccioso circondato da acque turchesi e che ospita circa 6.000 persone, è una delle principali destinazioni per gli immigrati tunisini. Alcuni isolani temono che ciò possa danneggiare l’industria del turismo, ma molti esprimono simpatia per le persone che sbarcano sulle loro coste.

Lampedusa è diventata un punto critico per le crescenti tensioni tra l’Italia e i suoi vicini nordafricani ed europei, insieme all’aumento degli arrivi di migranti.

La Francia ha annunciato controlli più severi alle frontiere per impedire ai migranti arrivati ​​in Italia di dirigersi verso nord. La Germania ha smesso di accettare richiedenti asilo nell’ambito del “meccanismo volontario di solidarietà” dell’UE, affermando che l’Italia non ha accettato i migranti inizialmente arrivati ​​lì, come prevedono le norme europee.

Quest’anno sono sbarcati in Italia circa 126.000 migranti, più del doppio del numero in arrivo nel 2022.

Le navi della guardia costiera italiana spesso salvano i migranti a miglia dalla costa e li portano in banchine accessibili solo a medici, polizia e funzionari. Vengono poi portati in autobus in un campo di accoglienza isolato dalla città. Una volta che le autorità determinano la prossima destinazione dei migranti in Italia, questi vengono trasferiti sulla terraferma via nave o aereo.

Ma man mano che i numeri crescevano, il sistema crollava. I migranti agitati chiedono una mossa rapida e i video sui social media mostrano scontri e tensioni che scoppiano all’interno del campo.

Alcuni politici hanno spinto il governo a inviare una flotta per traghettare i migranti in mare e alleviare il peso dell’isola.

La Meloni ha rifiutato questa idea in passato.

“L’invio della nostra flotta militare per traghettare i migranti è uno spreco di milioni e milioni di euro”, ha affermato.

A cura di: Gaya Pianigiani

Il New York Times