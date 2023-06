Come se la sono cavata oggi i colombiani al Giro d’Italia sub 23 Cycling

IL 46a edizione del Giro d’Italia sub 23 Questa domenica 18 giugno si è conclusa con una tappa di 131 chilometri tra Tavagnacco e Trieste, che ha visto la vittoria del danese Anders Foltager (Piesse – Carrera) con il tempo di 2:54:27, davanti all’italiano Luca Gretti (Team Colback Ballon) nella manche finale.

23 Chi sarà il campione del Giro d’Italia under 2023?

Tuttavia, la classifica generale non ha subito grandi cambiamenti al vertice, quindi è rimasta Il norvegese Johannes Stone-Mitted (Jumbo Wisma) è diventato il campione.Questo evento ha fatto la storia in quanto era la prima volta che un ciclista norvegese vinceva il titolo al Girobio.

Guarda anche: Giro di Svizzera 2023: chi è stato il campione e come sono finiti i colombiani

Alle spalle dei norvegesi l’irlandese Darren Rafferty (Hagens Berman Axen) e il tedesco Hannes Wilksch (Tudor Pro Cycling Team U23) che hanno chiuso rispettivamente in 47″ e 2’02”, completando il podio della tappa italiana.

Come si sono piazzati gli under 23 colombiani nella classifica generale del Giro d’Italia?

E dietro le quinte, Il tedesco colombiano Dario Gomez è arrivato quarto assoluto, 2:13 dietro.; Santiago Umpa ha completato la “Top 10” Alle 15:47; Edgar Andrés Pinzón ha chiuso con 39 run Alle 38:10 e Guglielmo Colorado Erano 40 Alle 39:50. Nel frattempo, Juan Carlos Lopez si è dovuto ritirare pochi giorni fa.

Questo potrebbe interessarti: [Video] A Tribute on the Road: Omaggio al tedesco Chaves dal gruppo della Vuelta in Colombia

La migliore presentazione dei ‘Maggiolini’, dunque, è stata firmata al Giro d’Italia giovani sub 23, ha GW Shimano SidermecÈ l’unica squadra colombiana (e latinoamericana) invitata al torneo di una settimana. Terzo nella classifica a squadre, dietro Jumbo Wisma e Circus – ReUz – Technord.