Le montagne russe Tron Lightcycle/Run di Disney World apriranno il prossimo aprile

Il parco divertimenti della Florida (USA) ha riferito martedì che Walt Disney World aprirà le porte delle montagne russe Tron Lightcycle / Run, basate sul popolare film del 1982 “Tron” e il suo sequel del 2010.

Situata nel Magic Kingdom, l’attrazione è annunciata, come il suo predecessore TRON Lightcycle Power Run allo Shanghai Disneyland Park, come una delle montagne russe più veloci di tutti i parchi a tema Disney del mondo e promette “una nuova ed emozionante esperienza”.

Secondo una dichiarazione di Walt Disney World, gli ospiti entreranno in un mondo digitale chiamato The Grid, dove, come parte del Blue Team, “competeranno contro il feroce Orange Team per essere i primi a passare attraverso otto cancelli di potere”. Un mondo oscuro e computerizzato.

Il thriller di azione e gravità riprende da dove si era interrotta la trama di “Tron: Legacy”, il sequel del popolare film con protagonista l’attore americano Jeff Bridges.

Il famoso parco divertimenti ha anche annunciato questo martedì il ritorno di “Happily Ever After” dal 3 aprile, il suo popolare spettacolo notturno basato sui fuochi d’artificio e sulle proiezioni che si svolge al Magic Kingdom.

Allo stesso modo, a partire dal prossimo 3 aprile, presso il World Showcase Lagoon dell’omonimo parco si terrà lo spettacolo notturno “EPCOT Forever”, spettacolo che sarà precursore di un nuovo spettacolo nello stesso parco previsto per la fine del quest’anno.