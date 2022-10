Le partite di oggi: AEK Atene vs Ionicos Nicea, partita del campionato greco in diretta | Risultati in tempo reale

Partita in diretta: AEK Atene vs Ionicos

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | Min 83 |Il volto della ragazza ha colpito al petto il difensore Ionicus, ma su uno dei colpi sembrava aver colpito la sua mano.

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | Minimo 81 | Se ne va Jasenovic, autore della doppietta e, soprattutto, colui che ha segnato il primo gol nel nuovo stadio dell’AEK.

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | Minimo 79 | La disperazione è vista in Ionicos poiché i loro giocatori si stanno già chiedendo a vicenda.

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | Minimo 77 | Il portiere dell’AEK Athena dice che c’è. Una doppietta brillante di Ionicos è stata parata dal portiere in entrambe le occasioni (anche se nella ripresa era già stato individuato un fuorigioco).

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | Minimo 75 | Tutto sta andando storto per Ionicos. Quando uno dei suoi giocatori è stato incoraggiato a sorpassare e capovolgere, ha segnato un rasoterra che è stato respinto dal suo compagno di squadra.

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | Minimo 73 | L’AEK sta cercando il quinto gol nella partita di apertura nel suo nuovo stadio.

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | 70 minuti | Un gran colpo di testa di Araujo è stato parato dal portiere di Ionicos.

AEK Atene 4-0 Ionicos Nicea | Minimo 68 | Faccia da ragazza Beh, Orbeln non si unirà alla festa. Il messicano viene tolto dal campo da Mantalos.

AEK Atene 3-0 Ionicos Nicea | Minimo 65 | Un altro gol è caduto a GOOOOOOOL, il secondo gol di Gacinovic è caduto. Il giocatore dell’AEK chiude la pinza tenendo la palla come è arrivata, afferrando il corpo in modo che la palla vada in angolo.

AEK Atene 3-0 Ionicos Nicea | Min 63 | È tutta una festa per l’AEK, ma… El Maguito si unirà?

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Minimo 61 | GOOOOOOL ARAUJO si è unito alla festa. Quattro giocatori dell’AEK nella regione di Ionicos. Era impossibile non finire con un gol! Il calciatore e capitano argentino tira, il pallone devia e va in rete di Ionicos.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 59 minuti | Posizione da sotto La difesa dell’AEK sarebbe dovuta esplodere perché l’attaccante era già lì per chiudere la pinza e segnare l’avversario. occhio! È la migliore occasione della partita per Unikos.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Min 57 | ORBELN PINEDAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Il messicano Magueto sfiora il grande gol. Tira dopo aver ricevuto un cross, ma la sua palla è oltre la traversa.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Minimo 55 | Ionicos centro che nessuno può finire e uscire nella direzione opposta.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Min 53 | Jasinowicz e Orbelin hanno provato a parlare di tè con la palla, ma dopo aver provato a fare un muro, il servizio era troppo lungo.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 51 minuti | La difesa di Ionico è agglomerante. Non riescono a tirare fuori la palla in modo pulito, quindi devono farla esplodere.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 49 minuti | I bagliori sono tornati. Ora in giallo, le tribune dietro la porta dove gli attacchi dell’AEK sono dipinti con i colori della squadra.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Minimo 47 | Un buon tentativo dell’AEK va in fondo alla linea di fondo mentre l’attaccante effettua un tiro senza direzione.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 45 minuti | La palla si muove di nuovo e il terreno si ferma di nuovo. Andiamo con le azioni della seconda parte!

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Minimo 45 + 1 | Dopo lo scatto, viene eseguito il minuto aggiunto. L’AEK ha battuto Ionicos 2-0.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 45 minuti | Orbeln Pineda con un movimento di coscia che toglie un giocatore, è un punto di svolta e il suo compagno tira molto, molto vicino alla porta di Ionicos.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 43 minuti | paleeeeeeee. Errore su Orbeln Pineda. L’arbitro ha mangiato il cartellino giallo.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Minimo 41 | Altri video delle fiamme che hanno acceso e inquinato il nuovo stadio dell’AEK di Atene che non ha permesso l’inizio della partita.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 40 minuti | Orbeln Pineda cerca di filtrare un pallone verso Araujo, già solo in area. La cosa negativa per loro è che la difesa ha risposto alla grande per evitare quello che avrebbe potuto essere 3-0.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 38° minuto | García e Araujo hanno quasi segnato il terzo gol, ma la difesa ha rotto il pallone, che ricade ancora su Jacinovic, che è incredibilmente ampio come difensore e invece di mettere la palla… è fuori!

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 36° minuto | Verticale inclinato di Moukoudi dell’AEK

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 34 minuti | L’AEK permette a Ionicos di superare il centrocampo, tuttavia la squadra ospite non crea pericolo nella porta locale.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | minuto 32 | Sono stati svelati alcuni video di come è stata rivelata la cortina fumogena in diretta all’AEK Athens Stadium.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | 30 minuti | L’errore che vediamo sullo stesso Jasinovic è l’uomo più pericoloso del match.

AEK Atene 2-0 Ionicos Nicea | Minimo 28 | Jacenovic è entrato nell’area e ha rimosso uno dei difensori con un tunnel incorporato. Sfortunatamente per lui, la copertura è stata corretta e la palla è esplosa.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | Minimo 26 | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL. Il secondo è caduto dall’AEK. Il centro da destra è guidato da Garka in una piccola area. Grande festa per il Team Orbeln.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | Minimo 23 | Il gioco si ferma… ma non per il fumo, ma per un errore dell’AEK

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | Minimo 21 | Una nuova incursione nell’area di Ionicos si conclude con un tiro storto. Ma prima c’era un fuorigioco.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | 18 minuti | Nuovo calcio piazzato per la squadra dell’Athena respinto dalla difesa ospite.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | Minimo 16 | Nuovo arrivo dall’AEK Atene. Un cross della fascia sinistra quasi finito in area piccola, il portiere esce, ma lascia viva la palla in area che non può essere tirata contemporaneamente.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | Minimo 14 | Il povero maaaaaaaaaaaaaaal ha respinto la difesa che per poco non è scivolata oltre il portiere di Ionicos.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | Minimo 12 | Vida di testa su calcio d’angolo che si estende lontano. L’AEK mantiene il dominio completo.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | 10 minuti | Dopo il cosiddetto silent review, non è stata fissata la sanzione massima per l’AEK.

AEK Atene 1-0 Ionicos Nicea | Minimo 8 | Jasenovic ha un grande piano. Manda un filtro di tacco verso il capitano Araujo che cade in area. Il gioco è in fase di revisione per la possibilità che venga assegnato un calcio di rigore

AEK Atene 0-0 Ionicos Nicea | Minimo 6 | GOOOOOOOOOL L’AEK ha segnato il primo gol nel nuovo stadio. Jasinovic ha messo tutto il giro sulla palla per mandarla sul secondo palo per Ionicos. Che bel gol che ha aperto il nuovo stadio per l’Orbeln Pineda.

AEK Atene 0-0 Ionicos Nicea | Minimo 4 | Ionico ha cercato di raggiungere dal fianco sinistro. Diciamo di provare perché si avvicinano a malapena all’area e la difesa dell’AEK è uscita per prendere loro palla.

AEK Atene 0-0 Ionicos Nicea | Minimo 3 | Il secondo tiro dell’AEK, anche se questo tentativo è stato lontano dalla porta di Ionicos.

AEK Atene 0-0 Ionicos Nicea | Minimo 2 | Primo tiro dell’AEK che fa allungare il limite al portiere ospite. Primo avviso dal team di Orbeln Pineda.

AEK Atene 0-0 Ionicos Nicea | Minimo 1 | Dopo 22 minuti, la partita è finalmente iniziata. La visibilità è migliore e migliora ogni momento.

AEK Atene 0-0 Ionicos Nicea | minimo 0 | La palla si muove e il terreno si ferma. Si parte con l’inizio del gioco!

12:20 | La partita è in ritardo di 20 minuti. I calciatori continuano a “muoversi” per non perdere il riscaldamento che era stato effettuato in precedenza.

12:17 | I giocatori di football eseguono movimenti pre-gara in modo da non subire alcun infortunio muscolare all’inizio della partita.

12:15 | La partita sarà un po’ posticipata. Sono già 15 minuti di ritardo Potrebbero essere 10 millisecondi.

12:13 | Dopo un minuto di silenzio, l’arbitro dubita che la partita comincerà perché il fumo delle fiamme ancora una volta non ha consentito una buona visibilità.

12:10 | Non possibile. Prima che i calciatori se ne andassero, sono ricomparse le tradizionali torce del calcio greco. Non sappiamo se questo porterà delle conseguenze perché resta da vedere se i giocatori avranno una buona visione.

12:08 | È ora di scendere in campo. A poco a poco i calciatori escono in campo, che è già più visibile.

12:06 | Già giocatori formato Per entrare in campo e iniziare la partita.

12:03 | Il gioco non è iniziato perché C’è molto fumo Con l’apertura dello stadio e degli stessi tifosi. Non c’è vento per dissipare questa tenda.

12:00 | È anche importante notare che il file Stadio Agia Sofia Si è aperto con questo duello. avere la capacità 30mila like e il suo costo 90 milioni di euro.

11:57 | Vale la pena notare che finora in questa stagione in Grecia, Orblin Pineda ha segnato tre gol.

11:55 | Come è consuetudine nel calcio in Grecia, i tifosi aspettano razzi e fumogeni per la loro squadra. L’AEK sta per entrare in campo.

11:50 | Si precisa che la partita si svolgerà Stadio Agia Sophia ad Atene, Grecia.

11:45 | Questo è stato l’arrivo e il riscaldamento del Team Orbeln Pineda!

11:35 | Va notato che l’AEK è al settimo posto nel campionato greco con nove unità su 15 possibili. Mentre Ionicos è il calciatore greco con una sola unità

Confermato l’allineamento AEK

11:30 | Stankovic (P); Buta, Live, Mukodi, Mohammadi, Szymansky, Jasinovic, Eliasson, Orbelin PinedaGarcia e Araujo.

Amici e amici marca chiara è essere Benvenuti alla partita del campionato greco fra AEK Atene contro di lui Ionico Nicea In un duello corrispondente a Giorno numero 6 Che speriamo di essere un calciatore messicano Orbelin Pineda Il tuo allenatore dovrebbe tenerne conto, Mata Almeidaper accumulare i minuti per Coppa del Mondo Qatar 2022 Dove speriamo di vederti. Senza ulteriori indugi, iniziamo