Tra i punti di forza di Leroy Marilyn, mette in evidenza la propria offerta ai propri clienti di soluzioni ai problemi legati alla mancanza di spazio in casa che uniscono alta qualità, design accattivante e prezzi ragionevoli. Ma i problemi sono risolti Leroy Marilyn Non sono finiti qui.

Leroy Marilyn Vai ancora oltre accessoriando alcuni dei mobili che hai a casa e che non vengono più utilizzati a sufficienza. Ad esempio, scaffali o unità ausiliarie compatibili con i mobili già presenti nel tuo appartamento. Il prodotto che vedrai nelle righe seguenti è un altro esempio che dimostra che la multinazionale svedese sta raggiungendo il suo obiettivo di aiutarti ad accumulare scorte a tutti i livelli.

Leroy Merlin ha un appendiabiti che ti aiuta a risparmiare spazio nell’armadio

Si tratta di estensione appendiabiti per gonne Perfetto da inserire in qualsiasi armadio. Con esso, puoi avere più vestiti su un appendiabiti, il che ti consente di organizzare i tuoi vestiti e di risparmiare molto spazio nell’armadio.

Questi ganci sono in vendita in Leroy Marilyn il suo nome Speco Sono perfetti per gonne corte o lunghe. Ma puoi anche usarlo per magliette, pantaloncini, biancheria intima, ecc. Progettato per armadi fino a 45 cm di profondità.

Inoltre, questo fienile Speco a partire dal Leroy Marilyn Ha quattro diverse altezze che ti permettono di raggiungere facilmente il pezzo che desideri. E ha comodi ganci per trasportare i vestiti.

L’appendiabiti Spaceo di Leroy Merlin ha il prezzo più basso

Inoltre, questi ganci sono regolabili in modo da poterli adattare alla larghezza dei vestiti. È realizzato in metallo e rivestito in PVC antiscivolo, garantendo efficienza e lunga durata.

Ma attenzione al meglio: il suo prezzo. Perché questo appendiabiti per interni guardaroba Speco economicamente. di 4,93 euro Sarà tuo, sia nei negozi fisici che sul sito della multinazionale francese.