Lewis Hamilton avrà un motore più potente in Arabia

città del Messico / 22.11.2021 22:50:01

Le vittorie che ha ottenuto Lewis Hamilton Nelle ultime due date che si sono svolte a Brasile e Qatar Si sono voltati Red BullDove non smettono mai di chiedersi come La Mercedes britannica è riuscita ad essere velocissima, soprattutto sullo stretto, situazione che potrebbe essere più complicata per la squadra austriaca il 5 dicembre.

Secondo il direttore di Mercedes Circuit Engineering Andrew Shovlin, Hamilton avrà un motore “più potente” Per la penultima data del calendario di Formula 1 2021, come Jeddah Street Circuit È considerata ad alta velocità, che è un operatore che verrà utilizzato per apportare le modifiche.

L’ingegnere ha spiegato che Usano due unità di energiaAnche se questa volta approfitteranno delle condizioni offerte dall’anello per cercare più rapidamente di aiutare gli inglesi nel suo paese Combatti con Max Verstappen.

“Abbiamo visto cambiamenti molto grandi nelle prestazioni nelle ultime gare, ma Se guardiamo al circuito saudita, penso che ci farà bene. a Louis Avremo a nostra disposizione il motore più potenteQuindi questo ti dà un’utile unità di potere”, ha spiegato Chauvin.

“La foto dall’Arabia Saudita dovrebbe essere una buona guida per noiMa sappiamo che quest’anno, quando pensiamo che sia un buon anno, può andare nella direzione opposta”, ha aggiunto a Sky Sport.

In Arabia prevarranno i lunghi stretti E le curve sono progettate per essere più veloci, il che sembra un cocktail entusiasmante per la Mercedes, che cercherà di fornire un colpo che li cementi in cima al campionato costruttori e spinga Hamilton indietro contro Max Verstappen, che è in vantaggio di 8 punti.