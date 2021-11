Ramos è stato convocato per la prima volta con il Paris Saint-Germain per la sfida contro il City

Gli infortuni sono spariti e Sergio Ramos è stato chiamato per la prima volta dal Paris Saint-Germain per giocare una partita ed è stato inserito anche nella lista per affrontare il Manchester City.

Il difensore spagnolo Sergio Ramos è stato inserito, martedì, nella lista del Paris Saint-Germain (Paris Saint-Germain) per affrontare domani il Manchester City in un duello decisivo in Champions League, che apre le porte alla sua prima apparizione con il suo nuovo club , cinque mesi dopo la sua vittoria. Firma.

Sergio Ramos non ha giocato per il Paris Saint-Germain a causa di un infortunio. AP

L’ex giocatore del Real Madrid è approdato per la prima volta al Paris Saint-Germain dopo essersi lasciato alle spalle una serie di infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo sin dal suo arrivo nella capitale francese.

La squadra si recherà in Inghilterra per un duello fondamentale per determinare il primo posto nel Gruppo A, che si gioca con il City.

Ramos, 35 anni, è andato libero al Paris Saint-Germain lo scorso luglio, ma gli infortuni gli hanno impedito di allenarsi con il resto dei suoi compagni di squadra fino a due settimane fa.

Il difensore spagnolo è stato escluso dalla lista degli infortuni medici nel duello di campionato di sabato scorso contro il Nantes, vinto 3-1 dai parigini, ma il tecnico argentino Mauricio Pochettino ha deciso di non formarlo ancora.

Nel girone di mercoledì ci sono anche, tra gli altri, Neymar, Leo Messi, Kylian Mbappe o Marquinhos.

Il Paris Saint-Germain ha precisato nel suo comunicato che Rafinha sta ancora affrontando il colpo ricevuto all’inguine, che Julian Draxler tornerà a gareggiare tra quattro o cinque settimane e che Alexandre Letelier sarà assente per 10 giorni a causa di un problema muscolare nel muscolo quadricipite.