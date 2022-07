L’hardware Microsoft limita il software che puoi utilizzare sul tuo computer

La verità è che non è la prima volta che Microsoft entra in una controversia implementando delle restrizioni. Windows 11 Richiede processori molto moderni, secondo Microsoft, per la sicurezza. Inoltre, per installare questo sistema operativo, è necessario un file TPM O che la scheda madre lo stia integrando.

Cercando di risolvere il problema, l’ho trovatoE Plutone lo impedisce. Sembra che solo questo chip di sicurezza possa farlo verificar sistemi operativi finestre attraverso Chiavi del certificato UEFI. Questo chip si fida solo delle chiavi UEFI Microsoft, non delle chiavi di terze parti, come quelle delle distribuzioni Linux.

Non è davvero una questione di AMD o del produttore del laptop, che è Lenovo. Ecco qualcuno che agisce in malafede Microsoftche è generalmente vicino alla comunità Linux e Open Source, ma successiva Limita il suo utilizzo. Esattamente AMD offre molto supporto per il software libero, basta guardare FSR 2.0, che è open source. Dal canto suo, Lenovo ha sempre supportato la comunità open source, offrendo laptop con diverse distribuzioni Linux.

Ciò significa che, a causa delle impostazioni predefinite del firmware, non verrà avviato nient’altro che Windows. Ciò significa anche che non sarai in grado di eseguire l’avvio da dispositivi periferici di terze parti collegati tramite Thunderbolt. Non vi è alcun vantaggio in termini di sicurezza in questo. – Matthew Jarrett, sviluppatore di sicurezza presso Aurora

Fai attenzione, perché inizi con Linux e…

È del tutto possibile che tu non possa installare una distribuzione Linux che non ti interessa davvero, e per una buona ragione. Ma questo è un precedente che potrebbe estendersi ad altri programmi più generali. Immagina di non poter installare Google Chrome, Firefox o Brave, poiché Microsoft ti obbliga a utilizzare solo Edge.

Andiamo la. Può darsi che Microsoft abbia raggiunto un accordo con Adobe e tu possa usare Photoshop solo sul tuo computer Windows, non usare le alternative. Che puoi usare solo Microsoft Office e non OpenOffice, per esempio. Sono sicuro che puoi pensare a più alternative.

Potrebbe anche porre fine alla tua libertà di installare mod sui giochi o semplicemente scaricarli per provarli e decidere se vuoi acquistarli. In definitiva, Microsoft all’insegna della sicurezza sta limitando ciò che puoi fare sul tuo personal computer. Può iniziare a imporre restrizioni che impediscono l’accesso a programmi o persino pagine Web.

Un pericoloso precedente, senza dubbio.