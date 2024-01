Liga MX 2024: partita Pachuca e Atlas: dove guardare, orario, formazione e pronostici sulle partite di oggi Liga MX 2024

AA Il quarto turno raggiunge la finale di Clausura 2024 della MX League. Tozos de Pachuca ospiterà Los Zoros del Atlas dallo stadio HidalgoNella capitale, Hidalgo.

Quello Guillermo Almada Cercheranno di portare a casa i tre punti sfruttando la sfida casalinga. atlante Hanno 1 pareggio, 1 sconfitta e 1 vittoria, quindi attaccheranno per mettere a disagio la gente del posto.

A che ora giocano Pachuca e Atlas?

Mercoledì 31 gennaio 2024

19:00 CST

Dove guardare Pachuca – Atlante di oggi

Viene trasmesso su Fox Sport, Fox Premium, Claro Sports e ViX Plus

Data della partita

Atlas 0 vs Pachuca 2, 1 novembre 2023, round 15 della Primera Division messicana Atlas 4 vs Pachuca 1, 15 aprile 2023, round 15 della Primera Division messicana Pachuca 3 vs Atlas 1, 25 agosto 2022, round 16 della Primera Division messicana Pachuca 2 vs Atlas 1, 29 maggio 2022, finale della lega messicana Atlas 2 vs Pachuca 0, 26 maggio 2022, finale del campionato messicano

Atlante: partite recenti

Atlas 2 vs FC Juarez 1, 28 gennaio 2024, turno 3 Clausura Liga MX Atlas 0 vs Tijuana 0, 20 gennaio 2024, secondo turno della Final League MX Necaxa 2 vs Atlas 1, 14 gennaio 2024, primo turno della Final League MX Atlas 0 vs Necaxa 0, 10 novembre 2023, turno 17 Apertura Liga MX Pumas UNAM 3 vs Atlas 0, 5 novembre 2023, Turno 16 Apertura Liga MX

Pachuca: ultimi incontri

Pumas UNAM 3 vs Pachuca 1, 28 gennaio 2024, Turno 3 Clausura Liga MX Cruz Azul 0 vs Pachuca 1, 13 gennaio 2024, primo turno della Finale League MX Tijuana 2 vs Pachuca 3, 10 novembre 2023, Turno 17 Apertura Liga MX Pachuca 0 vs Monterrey 2, 4 novembre 2023, turno 16 Apertura Liga MX Atlas 0 vs Pachuca 2, 1 novembre 2023, turno 15 di Apertura Liga MX

Possibili alleanze: Pachuca vs Atlas

Pachuca: Carlos Moreno, Sergio Barreto, Gustavo Cabral, Daniel Aceves, Rene Lopez, Alan Bautista, Pedro Pedraza, Eric Sanchez, Salomon Rondon, Oussama Idrissi, Jesus Hernandez.

Atlante: Camilo Vargas, Anderson Santamaria, Hugo Nervo, Luis Reyes, Jose Abella, Aldo Rocha, Juan Zapata, Gazelle Martinez, Jordi Caicedo, Brian Lozano, Augusto Solari.

Pronostico della partita di oggi per Liga MX 2024: Pachuca vs Atlas

Dobbiamo tenere conto delle prestazioni precedenti, non solo di questo torneo, ma del passato e, allo stesso tempo, Il Pachuca ha mantenuto risultati migliori, oltre ad essere una squadra complicata in casa. Per questo l'ago della bilancia pende a favore di chi è guidato dal professor Almada. La partita sarà comunque molto complessa e aperta per il modo di giocare di entrambe le squadre.