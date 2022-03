L’inflazione ha chiuso a febbraio al 7,6%, il massimo degli ultimi 35 anni

Il L’inflazione ha chiuso il mese di febbraio Al suo livello più alto in 35 anni, si attesta al 7,6%, due dozzine in più rispetto alla stima fornita dall’Istituto nazionale di statistica (INE) due settimane fa e 1,5 punti in più rispetto al dato annuale di gennaio.

L’Istituto nazionale di statistica ha indicato questo venerdì che lo è Il tasso CPI più alto in Spagna dal dicembre 1986e fa riferimento a elettricità, benzina e generi alimentari come le componenti dell’indice che hanno avuto il peso maggiore in questo rimbalzo.

In questo modo il tasso di inflazione interannuale torna a salire dopo gennaio in calo rispetto a dicembrequando è passato dal 6,5 al 6,1%, interrompendo una tendenza al rialzo che si è ripetuta per 10 mesi consecutivi e che ora si sta riprendendo in un contesto segnato dalle tensioni causate dal conflitto in Ucraina, scoppiato lo scorso 24 febbraio.

in Catalogna

L’indice dei prezzi al consumo (CPI) in Catalogna è salito di 8 decimi a febbraio rispetto a gennaio e il tasso tra i due anni è stato del 7,4%, in aumento di 1,5 punti rispetto al mese precedente. La Catalogna è la quarta comunità con il tasso più basso da un anno all’altro, insieme ai Paesi Baschi, dietro Ceuta e le Isole Canarie (6,8%) e Madrid (6,9%).