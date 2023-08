L’Italia si è quasi presa uno spavento con l’Angola

Con la partita tra Angola e Italia. Arrivata alla Coppa del Mondo con perdite significative, la squadra italiana non è riuscita a raggiungere la prima vittoria del torneo. UN Il punteggio finale è stato 67-81 Ma è una festa È stato piatto fino all’ultimo trimestre. Nell’ultimo trimestre Qualità unica di Fontecchio Ha fatto la differenza vincere.

La squadra transalpina ha dovuto soffrire, e gli angolani sono partiti con uno Zona 5-0 E il ritmo frenetico del gioco. Non è stato fino a metà del primo quarto L’Italia passa per la prima volta in testa alla classifica (15-16). Gli europei hanno premuto sull’acceleratore dopo i primi 10 minuti. L’Angola stava risalendo il tabellone finché non era a soli tre punti di distanza 40-43 all’intervallo. Perché l’Italia non è a suo agio in viaggio Ottimo aspetto fisico dei suoi rivali.

Dopo l’uscita dagli spogliatoi la partita è proseguita in modo uniforme. Dundao con 19 punti Pochi minuti nella loro stella manterranno in vita gli africani sofferenti, Bruno Fernando Non sulla buona strada. Centro degli Atlanta Hawks Problemi di errore È rimasto in panchina per diversi minuti 13 punti e 5 rimbalzi. è stato punito Quindici sconfitteLa percentuale peggiore dalla linea dei tre (4 su 29) e difetti individuali Cosa hanno fatto

In italiani, Lui 16% dei gemelli (5 di 31) Non sono riusciti a salire sul tabellone fino all’ultimo quarto, con 10-20 prima parte. Grande movimento di palla, tiri scatenati di cui non ha saputo sfruttare. L’atteso è apparsos Fontecchio; con 19 punti, e Nicolò Melli; 7 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppateEssere fondamentale nei minuti finali in difesa. Stephen Donut scenderebbe fino a 18 punti (con il 63% di tiri dal campo).

L. nell’ultimo quarto d’ItaliaIl miglior africano in corsa per un posto olimpico. Hai due possibilità di aggiungere vittorie contro altri membri del gruppo, Le Filippine (ospitanti) e la Repubblica Dominicana si incontrano alle 14:00 (ora della penisola).