Logitech Sight, la telecamera AI che consente riunioni più eque per i partecipanti remoti

Lo annuncia Logitech Vista Logitech, Fotocamera desktop AI che funziona con la fotocamera frontale Rally Bar o Rally Bar Mini. Consente di acquisire una prospettiva migliore dei partecipanti alla riunione e seguire le conversazioni mentre si spostano nella sala riunioni. Nell’attuale scenario di lavoro misto, il 43% dei dipendenti remoti afferma di non sentirsi incluso*. Logitech Sight aiuta a colmare il divario tra i team misti offrendo ai lavoratori remoti un’esperienza di “stessa pianificazione” quando si incontrano con i colleghi.

“Non siamo più tutti a casa su schermi video delle stesse dimensioni di quando erano al culmine della pandemia. In un mondo di lavoro misto, il mix di impiegati e lavoratori a distanza aumenta la sfida di offrire esperienze eque per tutti, ” lui spiega. Scott Wharton, CEO di Logitech Video Collaboration. Logitech Sight, se utilizzato con la Rally Bar o la Rally Bar Mini, utilizza l’intelligenza artificiale per affrontare questo problema con un modello più vicino a Hollywood che alla Silicon Valley: l’arte di utilizzare più angolazioni della telecamera e l’orientamento intelligente per mantenere i partecipanti remoti dal banco e nella stanza. I nostri clienti ci dicono che questi Uno dei maggiori problemi con il lavoro ibrido che deve essere affrontato per far funzionare meglio il “ritorno in ufficio” per i team. Crediamo, sulla base di anni di ricerca e dei primi clienti feedback, abbiamo corretto il codice per questo problema critico che è un must per le organizzazioni di tutte le dimensioni”.

Logitech Sight è l’ultima di una serie di innovazioni progettate per livellare il campo di gioco per tutti i lavoratori, indipendentemente dal fatto che scelgano di collaborare dall’ufficio, da casa o in viaggio. Questa è la nuova logica aziendale: progettare soluzioni tecnologiche per tutte le persone, ovunque.

Basato sull’intelligenza artificiale, Logitech Sight offre prospettive alternative e audio e video si estendono in stanze più grandi, con la videocamera Rally Bar o Rally Bar Mini nella parte anteriore della stanza. Con due telecamere 4K e sette microfoni beamforming, Sight cattura conversazioni e segnali non verbali mentre si verificano naturalmente. Ciò in definitiva migliora il coinvolgimento e l’interazione dei dipendenti, aiutando i partecipanti remoti a sentirsi come se fossero effettivamente seduti allo stesso tavolo. Successivamente, dopo il lancio, Sight abiliterà il software RightSight con commutazione intelligente, intelligenza adattiva che sceglie la visuale migliore tra telecamera da tavolo e telecamera da sala, passa intuitivamente da una visuale all’altra in base alle interazioni di ciascuna persona e segue naturalmente le conversazioni.

Integrandosi con le principali piattaforme di videoconferenza come Microsoft Teams, Zoom e Google Meet, Sight semplifica l’utilizzo di funzionalità di progettazione di riunioni ibride come Zoom Smart Gallery e Microsoft Teams Dynamic View. Il supporto delle piattaforme più popolari offre inoltre ai team IT la certezza che la loro tecnologia per sale intelligenti continuerà a soddisfare le mutevoli esigenze di una forza lavoro mista.

Logitech Sight è facile da installare con staffe integrate e gestione dei cavi integrata, una caratteristica importante per i team IT che devono allestire spazi di collaborazione in modo flessibile e scalabile. La gestione è semplice con Logitech Sync, un software gratuito che ti consente di monitorare, aggiornare e risolvere i problemi dei tuoi dispositivi tramite un’interfaccia basata su cloud. Logitech Sight è compatibile con Rally Bar e Rally Bar Mini, quindi i team IT possono implementare con sicurezza questa nuova tecnologia con i loro video esistenti.

Sight non solo migliora l’offerta di altoparlanti RightSight 2, ma collabora con Scribe, Rally Bar e Rally Bar Mini per aiutare a risolvere una delle sfide più urgenti di oggi nell’ambiente di lavoro misto di oggi: rendere le riunioni più eque per tutti.

Un approccio alla sostenibilità

Logitech si impegna a creare un mondo più equo e positivo per il clima, lavorando attivamente per ridurre la nostra impronta di carbonio. Ecco perché Logitech Sight è prodotto con materiali a basso impatto, come plastica riciclata post-consumo e alluminio a basse emissioni di carbonio, ove possibile, e spedito in imballaggi di provenienza responsabile.

Prezzo e disponibilità

Logitech Sight sarà disponibile in tutto il mondo a metà del 2023 con un prezzo al dettaglio suggerito di € 2.399.