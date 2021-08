L’Organizzazione Mondiale della Sanità ringrazia Cuba per l’interesse nella lotta al Corona virus

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha ringraziato oggi Cuba per la sua preoccupazione. Per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19.

Dopo un incontro dell’alto funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità con il rappresentante permanente dell’isola presso le agenzie delle Nazioni Unite a Ginevra, Juan Antonio Quintanilla, l’investimento della nazione caraibica nello sviluppo del proprio sistema sanitario per fermare la diffusione del virus Corona – 19 è stato confermato.

Secondo un tweet di Ghebreyesus, durante l’incontro ha anche espresso il suo apprezzamento a Quintanilla per l’interesse di Cuba nello sviluppo delle proprie capacità di produzione di vaccini contro il coronavirus SARS-CoV-2, causa della suddetta epidemia.

Grazie, ambasciatore Tweet incorporatoe #CubaRappresentante permanente presso le Nazioni Unite a Ginevra per partecipare alla riunione odierna. @Chi è il Supporta 🇨🇺 motore per combattere #covid19, anche investendo nella capacità locale di produrre vaccini e dando priorità alle misure di sanità pubblica per contenere la trasmissione pic.twitter.com/ahIzvlskoB

– Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) 25 agosto 2021