L’ottimismo sull’affare del debito aiuta Wall Street

26 maggio 2023 | 8:16

IL Indici di Wall Street Stanno lavorando più in alto all’apertura di venerdì, Mentre gli operatori valutano i rapporti che emergono dall’accordo sul tetto del debito degli Stati Uniti e il rilascio del rapporto sulla spesa dei consumatori, che ha dipinto un quadro di un’economia resiliente.

Alle 7:35 (ora di Città del Messico), A.J Standard & Poor’s 500 È salito dello 0,31%, a 4.164,09 unità. Lui Media industriale del Dow Jones È diminuito dello 0,37%, a 32.887,46 punti. allo stesso tempo NASDAQ Composito È sceso dello 0,31% a 12.737,51 unità, secondo il Il giornale di Wall Street.

in Messico, Indice dei prezzi e preventivo (PCI) seguace Borsa messicana (bmv) è aumentato dello 0,03% a 53.761,92 punti.

L’inflazione negli Stati Uniti è ancora alta

Durante il mese di aprile, lo era L’inflazione negli Stati Uniti è rimasta elevatail che potrebbe aumentare le possibilità che i tassi di interesse presso la Federal Reserve (Fed in inglese) rimangano alti per un periodo più lungo.

Nel suo confronto mensile, L’indice è salito dello 0,4%.. Il Dipartimento del Commercio ha riferito che l’aumento su base annua è stato del 4,7%, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto alle attese.

IL inflazione di baseAnche , che esclude prodotti altamente volatili come cibo ed energia, è salito dello 0,4% nel mese, sopra lo 0,3% stimato da Dow Jones.

Lui La spesa dei consumatori ha registrato un buon andamento con un aumento del reddito personale. La spesa è aumentata dello 0,8% e il reddito personale è aumentato dello 0,4%.

Per quanto riguarda il tetto del debito, IL I negoziatori si stanno avvicinando al raggiungimento di un accordo aumentare il limite di spesa federale per due anni, secondo persone che hanno familiarità con la questione.

Siamo in un mercato molto indeciso. Il tetto del debito è un fattore che aumenta la tensione, ma il mercato non si aspetta una soluzione che non si trovi

ha affermato Ariane Hayat, gestore di fondi presso Edmond de Rothschild Asset Management.

Con informazioni da Bloomberg e CNBC