Luis Enrique: non ho chiesto a Mbappe dei suoi problemi

L'allenatore del Paris Saint-Germain Luis Enrique ha parlato ai media alla vigilia della partita contro lo stadio di Reims, nell'ambito del 25esimo turno del campionato francese.. L'allenatore asturiano ha confermato di “non aver chiesto a Mbappe i suoi problemi”.Oltre ad analizzare le motivazioni della squadra dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League.

Preparazione per la partita contro il Reims: “La spiegazione è molto semplice. Siamo una squadra che cerca di avere più possesso palla rispetto all'avversario e occupiamo spazi a seconda dei giocatori. Cerchiamo di essere imprevedibili per l'avversario e anche imprevedibili per noi stessi. Come passano i mesi, i giocatori hanno più conoscenza della nostra idea: “L’interpretazione che danno i giocatori dipende da loro”.

Vitina: “Vitinha è un giocatore che si adatta perfettamente al nostro stile di gioco e alle qualità che dovrebbe avere un centrocampista. È versatile, non perde palla. È completo con e senza palla. Sa occupare lo spazio in relazione al “Crediamo che possa ancora migliorare, soprattutto segnare più gol. E' un giocatore con tante energie. E' un giocatore interessante ed è un piacere averlo nella nostra squadra”.

Mbappé: “Non gli ho chiesto quali fossero i suoi problemi. Domani vedremo a seconda del sole. A seconda di quanto farà caldo una cosa o l'altra (per quanto riguarda le sue alternative)”.

L'atmosfera dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League“Non credo che possiamo dirci basta, ci siamo qualificati per i quarti di finale”. L’obiettivo è quello di essere una delle prime quattro squadre d’Europa. Dobbiamo cambiare questa tendenza per esercitare una pressione negativa sul club. (…) Non possiamo lasciare che la gente pensi che siamo inferiori a un'altra squadra. La cosa bella del calcio è che è imprevedibile. Dipende da quanto saremo bravi quando arriverà il momento”.

Motivazione dopo la Champions League“La difficoltà domani è che dobbiamo motivare un giocatore che ha appena giocato in Champions League e ora deve giocare nel campionato francese. Queste sono le nostre condizioni. L'obiettivo è essere sicuri di entrare in partita pienamente motivati ​​e Concentrato, pensando alle difficoltà che comporta la partita. Sono competizioni diverse. “Vogliamo continuare a competere in tutte le competizioni”.

Donnarumma: “Non c'è niente di più importante per un giocatore che avere la fiducia dei suoi tifosi, in tutto il mondo. Ha sempre guadagnato la fiducia del suo allenatore. Avere un portiere di alto livello come lui è molto importante. Siamo tutti molto felice di vedere le loro prestazioni, i loro successi e la loro capacità di migliorare. Lo vogliamo”. Essere un leader della squadra. Ha una visione più ampia del campo perché ha il gioco davanti a sé. Può aiutare a posizionare i tuoi compagni di squadra. “Sono molto contento della sua prestazione”.

Difficoltà di Nuno Mendes: “Credo che i calciatori non siano macchine. Nuno Mendes, rientrato dall'infortunio, è stato eccezionale. Penso che controllasse perfettamente gli spazi di gioco e sapesse interpretare ogni momento della partita. Prenderà forma poco a poco. Io Credo che fosse ad un livello molto alto”. “Era la sua prima partita da titolare, in Champions League, fuori casa, e penso che abbia fatto quello che doveva fare. Per noi è una buona notizia”.