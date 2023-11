L’Italia ospiterà il secondo Campionato Mondiale di SkiSnow

Tarvisio accoglie atleti da tutto il mondo con attrezzature ufficiali Membri nazionali della International Skyrunning Federation. Prima di tutto Campionati del mondo di sci Si terrà nel 2022 nella Sierra Nevada, in Spagna 15 paesi. In palio ventuno medaglie nei campi Verticale E Classici Lui Argomento integrato E questo Classifica nazionale . Nel 2022, Italia, Svezia E Spagna Erano in cima alla classifica delle medaglie.

Il test inizierà quel giorno Venerdì 8 marzo con Disciplina verticale Contiene Monte Lussari verticale : 3,6 km di lunghezza E 974 m Di Incoerenza Tenuti al buio, gli atleti illuminano il percorso con le loro lampade frontali.

Sabato 9 marzo Questo è il metodo Sentiero invernale del Monte Mongard per quello Disciplina classica , Percorso di 15 chilometri con La pendenza positiva è di 515 m. Lui Argomento integrato Viene assegnato ai primi tre uomini e donne con il maggior numero di punti accumulati in entrambe le gare. Le gare si svolgono anche in formato aperto.

Lo spettacolare sito al confine tra Austria e Slovenia in provincia di Udine si trova in un anfiteatro recintato. Alpi Giulie Conosciuti per il loro clima freddo e la garanzia di neve.

turismo Verticale picchi a Collina Luzari, 1.788 m, Si attraversa un tipico villaggio alpino tra gli applausi della gente del posto, nei pressi della stazione della funivia e al termine della tappa del Giro d’Italia.

Classico La partenza e l’arrivo avverranno sulle coste di Saturno Laghi di Beussin Circondato da boschi di pini e dominato da montagne innevate, dove si raggiunge il punto più alto della corsa Monte Mongard , 1.390 mt Da esso la razza prende il nome.

Neve sugli sci Riprende il concetto tradizionale dello skyrunning, la corsa in alta quota, in questo caso utilizzando i microramponi in inverno ed esclusivamente sulla neve. Main sponsor degli eventi è il brand italiano Nortech Lo sponsor è il leader di mercato e produttore di microgrammi approvati dall’ISF Campionato del mondo 2022 In Spagna. Supporto tecnico Scarpa, idea pazzesca E Weissenfels . Gli eventi sono supportati dai partner aziendali: The Regione Friuli Venezia Giulia , PromoTurismoFVG Lui Consiglio di Tarvisio E BIM Drava e in modo collaborativo pesce, IL Federazione Italiana Skyrunning . I programmi sono organizzati Associazione Sportiva Mario Tosi .

Una distanza relativamente breve e un dislivello basso senza grandi difficoltà tecniche sono la ricetta per la popolarità immediata tra un ampio target di allenatori in molti paesi con neve invernale. Neve sugli sci Lanciato nel 2022 Spagna Da dove già veniva praticato il pattinaggio sul ghiaccio, si diffuse questa disciplina in rapida crescita Italia, Giappone, Mongolia, Serbia E Bolivia .

sono attuali Campioni del mondo di sci e neve È Italiano Luca Del Pero E spagnolo Virginia Perez Mesonero . Con la partecipazione di un’ampia gamma di paesi, il risultato del 2024 è una pagina aperta in cui campioni alle stelle e nuovi talenti si batteranno per le medaglie e i titoli in palio.

Piano carriera:

Venerdì 8 marzo 2024

18:30 Verticale Monte Lussari (Verticale)

Sabato 9 marzo 2024

14:00 Sentiero invernale del Monte Mangard (classico)

