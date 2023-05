Luis Perez e la possibilità di una vita come quarterback: la partita del campionato XFL tra rinnegati e difensori

Pablo VeruegaESPN digitaleLettura: 5 minuti.

Passarono sei anni e 10 squadre prima che Luis Pérez giocasse la partita di campionato. Sabato sera, la sua squadra, gli Arlington Renegades, affronta i DC Defenders per il primo trofeo della XFL.

“È molto speciale giocare in un campionato”, ha detto il quarterback di origine messicana in un’intervista a ESPN.

Il cammino verso la finale non è stato facile per Arlington, figuriamoci Perez. I ribelli sono arrivati ​​​​secondi nella South Division, quindi la partita di campionato ha dovuto recarsi a Houston. Perez, da parte sua, ha iniziato la stagione a Las Vegas, ma nella settimana 6 ha chiesto di scambiarlo dopo che il team ha annunciato che Jalen McClendon sarebbe stato il titolare e che Duane Taylor sarebbe stato licenziato come coordinatore offensivo dei Vipers.

“Non potevo restare senza giocare, avevo bisogno di essere in campo. Ho chiesto un cambio, ho fatto un paio di chiamate e la dirigenza di Arlington era interessata”, spiega Perez. La tempistica del cambiamento era precisa. Il giorno prima, i ribelli avevano abbattuto Ryan Mueller. “È difficile esprimere a parole tutto quello che mi è successo in questa stagione, ma sono davvero entusiasta di essere in campionato”.

Il messicano americano è arrivato alla settimana 7 con i Renegades, ma è stato solo alla settimana 8 che ha preso il sopravvento quando ha imparato le regole del gioco e ha preso ritmo con i suoi nuovi compagni di squadra.

“Siamo una buona squadra. Lo staff mi ha aiutato molto ad imparare velocemente le regole del gioco, ma la cosa più importante è guadagnarmi la fiducia dei miei compagni”.

Per questo, Perez non solo ha dovuto dimostrarlo studiando il piano di gioco, preparandosi per ogni partita, ma anche con etica del lavoro.

“Per essere il primo e l’ultimo a lasciare il campo di allenamento, le strutture. Hanno visto come studiava, come migliorava nei dettagli e mandava le giocate giuste”, ha ricordato Perez.

Arlington ha superato Houston nella partita di divisione con un ampio margine sul tabellone (26-11). La partita con il maggior numero di punti è stata guidata dall’allenatore Bob Stoops. “Il modo in cui parla alla squadra; come sono tutti i giocatori quando Coach Bob parla, si girano tutti per vederlo. Sa come spiegare e tutto ciò che ci insegna ha un significato”, ha detto il quarterback di Stopes, che era un campione nazionale con gli Oklahoma Sooners nel 2000. Sa come raggiungere i giocatori e noi lo capiamo e lo rispettiamo.

Nella penultima settimana di regular season, l’Arlington ha perso contro D.C. (26-28), in una partita terminata ai tempi supplementari in cui Luis Perez ha tirato per 335 yard con un passaggio da touchdown e un intercetto. I Renegades hanno segnato 17 punti nel quarto quarto e dopo aver giocato sul 4 e 15 hanno mandato la partita ai tempi supplementari. Ma nelle conversioni degli straordinari (la regola degli straordinari dell’XFL) hanno perso contro la gente del posto. Il DC Defender è finito come la migliore squadra del campionato con un record di nove vittorie e una sconfitta. Parlando delle chiavi questo sabato, Perez ha detto: “Il problema non è l’altra squadra, siamo noi. Nell’ultima partita di regular season abbiamo commesso tanti errori, quelli piccoli. Ma quando tutti gli 11 in campo sono connessi possiamo vincere. La connessione fallisce.”

La strada di Luis Perez verso il football americano professionistico è stata lunga, con alti e bassi e molte mosse. Dopo il campionato vinto nel 2017, con la NCAA Division II Texas A&M-Commerce University, ha provato solo in preseason con i Rams, Lions e Eagles della NFL. Ha partecipato alla USFL e all’Alleanza, entrambe le leghe XFL. In totale 10 squadre.

“Ora lo vedo con più calma e mi chiedo come ho superato tutto questo. Ma tu pensi al presente e a dove ho fatto del mio meglio. Il mio obiettivo è arrivare alla NFL e so che è un altro passo. Il futuro e il l’obiettivo è chiaro per il 28enne “Vogliamo vincere il campionato e poi voglio una vera possibilità nella NFL, un’opportunità in cui posso competere per un posto nel roster”.