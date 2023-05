Lunedì il sorteggio dei playoff per la promozione in Premier League e Championship Forever

ELunedì 15 maggio, Ciudad del Fútbol de Las Rozas concentrerà le fantasie e le passioni di 24 club, città e hobby illuminando, a partire dalle 12:00, il Sorteggio di qualificazione per la promozione alla prima federazione (semifinale) f Sorteggio di campionato per rimanere al secondo posto b – La seconda unione.

Nei playoff per la promozione in Prima Federazione lo era Sono ammessi 20 club Tra il secondo e il quinto posto di ogni girone. Nel Perpetual Championship al secondo posto (B) (Second Association), si sfideranno le quattro società classificate al tredicesimo posto con il peggior coefficiente tra i cinque gironi.

La composizione di entrambe le competizioni, che si svilupperà attraverso il sistema ad eliminazione diretta –Doppia tappa di qualificazione– sarà il seguente:

qualificatori

Secondo posto: Avilés, Alavés B, Peña Deportiva, Recreativo e Atlético B.

Terzo posto: Valladolid Prom, Tarazona, Mestalla, Granada B, Navalcarnero

Quarto: Compostela, Yotipo, Manresa, Sanluqueno, Caserinho

Quinto: Zamora, Guernica, Espanyol B, Occam Murcia, Segoviana

I Play Off per l’aggiornamento alla prima federazione saranno composti da due manche (Semifinali e Finali) dove gli incontri saranno decisi con un sorteggio, contrapponendo le peggiori piazzate alle migliori classificate, evitando, per quanto possibile, che si affrontino due squadre appartenenti allo stesso girone.

Sempre campionato

Correa, Deportivo Aragon, Biasin, Ourense

Le due squadre vincenti saranno sempre in Seconda B.