Il Boca Juniors non giocherà nel torneo CONMEBOL Libertadores nel 2024

Il Boca giocherà per la squadra Sudamericana nel 2024. Pablo Porciuncola/AFP tramite Getty Images

Dopo sette anni, il Boca Juniors torna a giocare nel torneo CONMEBOL Sudamericana, dopo aver fallito nel raggiungere l’obiettivo della qualificazione al torneo. Conmebol Libertadores 2024.

Lo Zenize, a sua volta, ha battuto Godoy Cruz a Mendoza, ma aveva bisogno di una serie di risultati per giocare nel massimo torneo del continente, lo stesso torneo in cui ha recentemente giocato la finale contro il Fluminense.

E nessuno ha dato: Il San Lorenzo ha battuto il Central Cordoba al Nuevo Jasumetro e ha superato il Ribera Club nella classifica annuale, lasciando il Boca senza possibilità matematiche di giocare nella Libertadores.che includerà River Plate, Talleres, Rosario Central, San Lorenzo, il campione della Coppa d’Argentina (Estudiantes o Defensa y Justicia) e il vincitore della Coppa di Lega.

Nel caso in cui venissero consacrate Millonario o Canala, teste di serie ai quarti di finale della seconda competizione dell’anno, Godoy Cruz sarà il beneficiario della “quota extra”, e quindi lo Zenize non ha scampo, dopo una stagione in cui Ha aggiunto 62 punti in 41 partite (+10 squadre).

Il Boca non perde la massima competizione continentale dal 2017, anno in cui non ha giocato nemmeno in seconda divisione (l’ultimo precedente risale al 2014, quando venne eliminato in semifinale dal River Plate). Poi la Libertadores ha giocato in 2018 (secondo classificato), 2019 (semifinale), 2020 (semifinale), 2021 (ottavo), 2022 (ottavo), 2023 (secondo classificato).

Nel corso della sua storia, Ha giocato un record di 12 finali, vincendo sei coppe.