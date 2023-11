Perché la squadra Big 3 dei Nets non ha avuto successo? Parla Kevin Durant

Sono passati alcuni mesi da quando i Brooklyn Nets hanno completamente smantellato il loro draft Big 3, ma le opinioni e le riflessioni sull’argomento si verificano ancora in modo monotono. In questa occasione il protagonista è stato Kevin Durant, uno dei partecipanti a questo tridente insieme a James Harden e Kyrie Irving. Quello che è successo? Perché questo sindacato dei giocatori non ha avuto successo? Queste sono le loro opinioni su questo argomento.

“A Brooklyn? Sì, non c’era coerenza, non c’era continuità nella nostra identità di squadra. KD ha dichiarato in dichiarazioni al New York Post: “Quando vuoi vincere un campionato, devi costruire un’identità fin dal primo giorno e molte circostanze si sono verificate al di fuori del controllo dei giocatori che hanno ostacolato la nostra continuità”.

“È semplicemente una questione di basket. È l’NBA. Ma siamo diventati tutti giocatori migliori e abbiamo imparato da quell’esperienza, dai giocatori ai dirigenti. Ora abbiamo tutti più esperienza. Come lavorare in squadra, come giocare a New York, come affrontare gli infortuni, i cambi di squadra, i cambi di allenatore. Devi continuare a giocare. “È stata una classe in molti sensi negli ultimi anni”, ha concluso.