L’UNESCO elenca 17 elementi del Patrimonio Immateriale dell’Umanità

Nel terzo giorno lavorativo della diciassettesima sessione del panel di 24 Stati membri dell’entità multilaterale, sono state accettate 14 candidature individuali e di tre o due paesi.

In America Latina, il patrimonio culturale immateriale dell’umanità è stato accresciuto dalla conoscenza dei maestri del rum leggero cubano e dalla celebrazione della Settimana Santa in Guatemala.

Ha inoltre ricevuto l’approvazione del Comitato per la pratica della danza moderna in Germania, Conoscenze e pratiche relative alla coltivazione dei chicchi di caffè Khawlani (Arabia Saudita), Festival associati al viaggio della Sacra Famiglia in Egitto, Cuculo fatto a mano D. Campanas (Spagna) e artigianato e cultura della baguette (Francia).

Allo stesso modo, le celebrazioni del 15 agosto in due comunità montuose nel nord della Grecia includono bande di archi (Ungheria), danze rituali Furyu-odori (Giappone) e un banchetto festivo (Giordania).

Hanno completato gli elementi registrati questo mercoledì da Balad, Janiyar, Concorsi artigianali e pratiche sociali (Oman), Raingmyeon tradizione a Pyongyang (Repubblica democratica popolare di Corea) e Talchum, una danza teatrale con maschere nella Repubblica di Corea.

Per quanto riguarda quelli accorpati da due o più Paesi, il comitato ha approvato la donazione, la tradizione orale di denominazione delle mandrie di cammelli (Arabia Saudita – Oman – Emirati Arabi Uniti), la creazione e interpretazione del liuto (Iran – Siria) e la festa tradizionale di Yalda / Shalleh (Iran e Afghanistan).

La 17a sessione del Comitato intergovernativo sul patrimonio culturale immateriale sta esaminando 54 domande fino al 3 dicembre, quindi l’analisi continuerà domani con l’ospitalità del Regno del Marocco.

