Luoghi pubblici non sicuri per le donne a Lisospet, quartiere per quartiere

Quali sono i parchi e le piazze controverse più importanti ai confini della città?



Un recente studio di consiglio comunale di lospital, insieme a Fondazione Contorno Urbano, Esplora gli spazi pubblici “irrisolti” del comune in termini di prospettiva di genere, Cioè, i luoghi specifici della città che non soddisfano i bisogni della popolazione, in particolare una donnatra le altre ragioni sentirsi insicuri potenziale in esso.

dietro Belvegeche è il distretto ospedaliero in cui si trova Più spazi di questo tipoCosa sono i siti urbani? Controverso Chi altro c’è in città? A EL PERIÓDICO L’Hospitalet li esaminiamo quartiere per quartiere.

Sanvilio Can Sera (13). In questo quartiere, i principali spazi “irrisolti” presenti nella relazione sono: Plaça dels Cirerers; la piazza de lys comuneats; Piazza Jardins D’Antonio Machado; spazio non segnato tra la metropolitana Can Boixeres e Ronda de Dalt; e uno spazio non contrassegnato per Granollers Street.

Lattine di bubella (3). In questo quartiere, i principali luoghi “irrisolti” che compaiono nella relazione sono: Plaza de la Bòbila; Piazza Federico Garcia Lorca; e uno spazio non contrassegnato tra il complesso sportivo comunale di Hospitall Nord e Kolblanc.

Florida Le Blanes (17). In questo quartiere, i principali spazi “irrisolti” che compaiono nella relazione sono: Plaza de la Granota; Piazza Granada, Piazza Liberté, Parc de la Pau e Parc de Les Planes.

Colblanc La Torrassa (10). In questo quartiere, i principali luoghi “irrisolti” che compaiono nella relazione sono: Plaza Guernica; Piazza dei Pirenei, Parco Senia Rios e Plaza del Vader.

Santa Eulalia (14). In questo quartiere, i principali spazi “irrisolti” presenti nella relazione sono: Plaza dels Avis; Piazza Francesc Macia, Piazza Les Palmeres, Giardino dell’Alhambra; e Piazza Colonna Cannes.

Giornale Granvia Sud (6). In questo quartiere, i principali spazi “irrisolti” che compaiono nel rapporto sono: Plaça dels Veïns e vari spazi irrisolti: Av. Vilanova; tra le vie Aprestadora e Narcís Muntoriol; tra l’Av. Vilanova e Av. Gran Via; E tra l’Av. Vilanova e CAP Gornal.

Blevage (17). In questo quartiere, i principali luoghi “irrisolti” che compaiono nella relazione sono: Jardines d’Hipàtia d’Alexandria; Parco di Miriam Alice; Av. Stazione degli autobus. Gran Via – Ospedale Bellvitge; per autobus TMB; e l’Av. Fermata autobus Gran Via – Rambla Marina.

Centro Sanvilio San Giuseppe (17). In questo quartiere, i principali spazi “irrisolti” che compaiono nel rapporto sono: Parque de la Serp; parco cabana, parco Xipreret, Plaza de la Marie de Due de Montserrat; e uno spazio non contrassegnato nel Parc de la Remunta.

