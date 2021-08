Mandy Patinkin ha raccontato la toccante storia dietro uno dei momenti più memorabili di The Princess Bride

Mandy Patinkin, l’attore che ha immortalato Inigo Montoya in principessa promessa sposa, su uno sfondo toccante per il suo lavoro in una delle scene più memorabili del classico del 1987.

Di recente, un video ha iniziato a circolare su TikTok in cui un utente noto come “alaska_webb” ha cercato di vedere se era vero che quando Patinkin ha filmato l’ultimo combattimento del suo personaggio contro l’uomo con sei dita, è stata ispirata dalla morte di suo padre. Che, come il padre dell’autore del video, è morto di cancro.

Il disco animato di questa giovane donna ha rapidamente guadagnato slancio su TikTok e alla fine ha attirato l’attenzione del figlio di Mandy Patinkin che ha mostrato il video all’attore, a sua moglie, attrice e sceneggiatrice Kathryn Grody.

Patinkin e Grody furono influenzati dalle parole della giovane donna che in seguito fu identificata come Amanda. Tutto prima che l’attore confermasse che la storia che l’utente aveva sentito era vera.

“È vero. È vero al 100%. Sono uscito da questo castello e ho camminato (…) Ho continuato a parlare con mio padre e ho detto: ‘Prenderò questo ragazzo per te’, L’attore ha raccontato. “Lo sapevo dal momento in cui ho letto la sceneggiatura. Ho detto a Cath, ‘Farò questa parte perché nella mia mente, se prendo il ragazzo con sei dita, significa che ho ucciso il cancro che ha ucciso mio padre, e posso visitare mio padre.'”

“Quel momento stava arrivando e sono andato e ho recitato quella scena con (Christopher Guest), e poi sono tornato e ho parlato con mio padre”. L’attore ha concluso prima di inviare un messaggio diretto ad Amanda: “Quindi sì, puoi parlare con tuo padre quando e dove vuoi.”

La scena in cui Inigo Montoya si confronta finalmente con il conte Rogen è senza dubbio una delle più ricordate. principessa promessa sposa. Dopotutto, include molte volte la famosa frase: “Mi chiamo Íñigo Montoya. Hai ucciso mio padre. Preparati a morire”. Tuttavia, l’affermazione che Patinkin stava pensando a suo padre quando… Dì “voglio indietro mio padre” Aggiungerà sicuramente un tocco in più di eccitazione a questo film.