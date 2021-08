Una brutta sessione per le aziende tecnologiche ha pesato sull’Hang Seng che è sceso dell’1,08%.

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 agosto 2021 – 08:53

Shanghai (Cina), 26 agosto (EFE). – L’indice di riferimento della Borsa di Hong Kong, Hang Seng, ha chiuso la giornata con una perdita dell’1,08% a causa del calo della maggior parte delle azioni del settore tecnologico.

L’indice selettivo ha perso 278,26 punti a 25415,69, mentre l’indice che misura il comportamento delle società della Cina continentale quotate alla borsa di Hong Kong, Hang Seng China Enterprises, è sceso dell’1,53%.

Tra i sottoindici, l’Indice dei Servizi (+0,01%) è stato l’unico che ha resistito alle flessioni – seppur di poco margine – mentre Finanza (-0,74%), Immobiliare (-0,78%) e Commercio e Industria (-1,44 %) ritirato in rosso )) ).

In quest’ultimo, l’azienda che ha sofferto di più oggi è stata la produttrice di componenti audio AAC Technologies (-10,03%).

La sessione non è stata migliore per i leader digitali, con Alibaba in testa alle perdite (-1,16%), seguita da Tencent (-0,59%) e Mituan (-0,09%).

Il settore immobiliare è stato caratterizzato da un’accesa seduta pubblica con il peggior stop di Longfor Group (-4,3%), mentre in ambito finanziario la stagnazione della statale Bank of China e lo 0,36% hanno impedito l’avanzata di HSBC. Situazione simile.

Particolarmente colpiti in questo settore sono stati gli assicuratori AIA (-1,52%) e Ping An (-2,36%).

Tra i titoli di stato cinesi, le società petrolifere come Sinopec (-1,69%) e gli operatori telefonici come China Mobile (-1,85%) hanno registrato una seduta di negoziazione negativa.

Il fatturato della seduta è stato di 138.580 milioni di dollari di Hong Kong (17,797 milioni di dollari, 15.133 milioni di euro). EFE

