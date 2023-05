Marc Vito sorprende con un ballo Tik Tok come Jean-Claude Van Damme

Marc Vito sorprende su Tik Tok ballando come Jean-Claude Van Damme | tic toc

Marco Vito Villanella Continua a fare la cosa che vuoi fare Tic toc. Ed è che da quando ha creato il suo account su questa piattaforma digitale, l’ex marito di Keiko Fujimori È diventato una tale sensazione, soprattutto, a causa del suo apparente sviluppo fisico che ha lasciato senza parole più di una persona.

Ha raggiunto rapidamente più di 250.000 follower sul social network video. All’inizio, ha iniziato a pubblicare video in uno stile misterioso su come appare ora e su come è cambiato il suo corpo, dopodiché non ha esitato a fare alcune battute sulla sua personalità.

Tuttavia, uno dei momenti che ha attirato la mia attenzione è stato il suo approccio Fabio Agostino. Entrambi sono apparsi in una clip mentre erano in palestra e hanno persino scherzato sulle precedenti “vaccinazioni” del ragazzo nella realtà. Ma, Marco Vito Ha deciso di prendersi una pausa dal networking perché la madre dei suoi figli ha fatto un annuncio importante sulla sua salute.

Nel tempo, è tornata più forte. Ha anche iniziato a collaborare con alcuni noti trader come SiBenito e Zagaladas I suoi seguaci hanno celebrato che ha mostrato un lato che nessun altro conosceva.

Questa volta ha deciso di fare qualcosa di completamente diverso. Un utente ha commentato un video dicendogli che assomiglia al noto attore. “Wow, simile a Jean-Claude Van Damme”, ha osservato il netizen. Vedendo questo, Mark decide di sorprendere imitando un videoclip di danza dell’artista.

“Bene, ci ho provato”, ha scritto nella descrizione del video, che ha già raccolto più di 600.000 visualizzazioni e più di 31.000 commenti.

Marc Vito sorprende ballando su TikTok.

video Marco Vito Villanella Prova a ballare come Jean claude van damme È stato un successo completo sui social media. Lei non ha aspettato i commenti e più di uno ha celebrato la scintilla che lo ha portato a prendere i commenti con umorismo e farli diventare realtà anche se ballare non è il suo forte.

I netizen hanno apprezzato la clip, più di una persona ha celebrato questa impresa e c’erano quelli che lo hanno provocato a continuare a esercitarsi in modo da migliorare ogni volta.

“Quest’uomo aveva il suo fascino, viveva all’ombra di sua moglie”, “Che bello vederti così Mark”, “Abbiamo creato Tiktokeru. Il loro dono stava dormendo, e ora nessuno può fermarlo”, “Aspettativa contro . Reality”, “Che bello che vedi quando possono essere se stessi “,” Più swing puoi offrire, puoi senza paura del successo babu “,” That’s tylin ‘, hanno scritto alcuni follower.

Gli utenti interagiscono con il video di Marc Vito.