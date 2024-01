Jedda Islava è entusiasta dopo aver lavorato con un nuovo partner: “Bisogna andare avanti”

Gli attori hanno presentato il loro film “Now Are We 3?” “Sì, amore mio”, hanno risposto parlando dell'ultimo film in cui recitava Yiddá Esslav.

Yida slava Non ha esitato a rispondere allo scatto in cui recitava insieme al suo nuovo compagno, il fotografo Angelo Fernandez. L'attrice ha dichiarato di averla presa con naturalezza, poiché poteva solo vederla baciarle la mano. Ha anche indicato che sta vivendo una nuova fase della sua vita, in cui vive solo nel presente.

L'artista e produttrice ha presentato alla stampa il suo ultimo film. “Adesso siamo in 3?” Sì mio caro'. accanto a Giuliano Zucchi, Yida slava Ha celebrato questo progetto, che sarà l'ultimo su cui lavoreranno insieme dopo aver deciso di procedere separatamente a livello emotivo e professionale.

Penso che fosse necessario separarci anche artisticamente, perché abbiamo esigenze produttive e storie che vogliamo raccontare diverse. “Ognuno racconterà la storia che vuole e questo ci rende molto felici”, ha detto l'attore argentino, che è stato consultato sul volume di trasmissione dello show. “Amore e Fuoco.”

Giuliano Zucchi Non ha esitato a sottolineare che stava affrontando la questione con calma, ma ciò che più lo ha ferito è stato che alcuni media ne abbiano parlato e pubblicato, facendo notizia per lui con grande forza.

Yiddá Eslava parla del dramma in cui ha recitato con un nuovo amore. IG/Amore e fuoco

“Bisogna rispettare le decisioni dell'altro. E penso che, in generale, bisogna rispettare quello che gli altri fanno della loro vita. Quindi sì, ho affrontato la cosa con molta calma, e con la stampa, più o meno Perché ovviamente I titoli fanno male. Sono un essere umano e dire che sono sepolto o sepolto è un'affermazione forte. Quindi sì, sono rimasto ferito da questo mezzo in cui ho lavorato fin da quando ero molto giovane e sono sempre stato molto rispettoso. Penso di essermi sempre comportato bene. Non credo di meritare queste cose, ma capisco che è il loro lavoro e va bene così. Ma questo non è qualcosa che volevo o con cui sono nato, ha detto.

Julian Zucchi ha notato l'entusiasmo con cui Yiddá Esslav ha giocato con il suo nuovo compagno.

Nonna slava Ha notato che era completamente a suo agio con il suo spazio Rodrigo González. Ha anche spiegato di non aver visto più del necessario, tranne un bacio sulla mano che gli ha dato il suo capo. Invece di evitare di parlarne, ha ammesso che stava passando un bel momento della sua vita.

“Sono felice, ma tutto può succedere. Adesso posso essere emozionato, la prossima settimana mi prenderanno in giro e mi arrabbierò, e non ha funzionato e non ha funzionato. Uno ha per andare avanti. Penso che sviluppare l'intelligenza emotiva sia essenziale. Le relazioni iniziano con l'intenzione di non finire. Finiscono e basta. Devi andare avanti. Se rimani stagnante, ancorato a qualcosa, marcirai nel male. ” Harakiri non ti porterà a nulla”, ha detto l'attrice.

Jedda Islava e Julian Zucchi hanno deciso di chiudere l'attività insieme. (Catturata da: @yiddaesslavap)

Gli è stato chiesto della possibilità di tornare dalla madre dei suoi figli. Giuliano Zucchi Era completamente onesto. L’artista ha chiesto che il rapporto della sua nuova ex moglie fosse rispettato, sottolineando che pensare alla riconciliazione è “irrispettoso”.

“Devono rispettare il fatto che Yeda ha un partner, e sarebbe irrispettoso pensare che stiamo tornando, che torneremo quando lei affronterà un nuovo percorso. Al contrario, devono augurarle il meglio, e loro dobbiamo sperare che questa decisione che ha preso abbia successo”, ha osservato. Molto bello per questa nuova fase in cui ti trovi.

Dopo queste parole ha chiarito che anche lui non era pronto per trovare un nuovo amore. “No, oggi no. Oggi non mi sento pronto”, ha detto. Informazioni sul Perù.