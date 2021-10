Maria Nelvi, del Team Natalia Jimenez, è la Grand Winner di “La Voz Senior”

Il Gran Finale de ‘La Voz Senior’ era arrivato e c’erano grandi aspettative per i tre finalisti: Maria Nelvi, Heidi Barros ed Emetrio Torres, voci che si sono poste non solo nel coordinamento ma anche nella memoria degli spettatori; Perché le loro doti vocali, il carisma e le storie di vita hanno permesso loro di raggiungere l’ultima tappa.

All’apertura dell’ultima grande cerimonia, Maria Nelvi, rappresentante della squadra Natalia Jimenez, è apparsa e ha ammesso che se vince, verrà eseguito un trapianto di anca con denaro in modo che possa camminare e godersi la vita per continuare a lavorare. Entrambe le donne hanno cantato “Dogana” e hanno ricevuto tutti gli applausi di Cepeda, Jesus e del pubblico presente.

Subito dopo, Jesus Navarro ha cantato con il suo allievo Don Emetrio Torres, “Historia de en Amor”, una canzone classica composta da Luis Miguel. La combinazione di entrambe le voci è valsa loro centinaia di applausi per uno dei più grandi candidati, dall’inizio del concorso, per il primo premio.

A conclusione della prima parte dello spettacolo, Andres Cepeda e Heidi Barros di Bogotá hanno cantato sul diamante, cantando al ritmo del cha-cha, “Mi hai usato”, rendendo ancora più feroce la battaglia per vedere chi sarebbe stato il vincitore.

Mentre la battaglia finale procedeva, hanno discusso sui social network chi era il vincitore del titolo di miglior grande voce del paese. Su Twitter, il numero #LaVozSraduate è stato di tendenza durante la trasmissione dell’ultimo episodio; Molti di loro mostrano i loro voti e altri spiegano perché il loro candidato preferito ha vinto.

La seconda parte della cerimonia è stata ricca di sorprese, in primo luogo perché i finalisti si sono presentati da soli. Maria Nelvi è apparsa per la prima volta con “Tarde” di Rossio Dorcal, lo stesso successo con cui è apparso per la prima volta nei blind test; E la Barranquillera ha fatto lo stesso, cantando Bolero “With You I Learned” e infine “Dom eme”, dimostrando la sua abilità vocale con Bonito e gustosa, un successo che le è bastato per unirsi alla band di Jesús Navarro.

Prima di incontrare il vincitore, ognuno ha evidenziato il proprio passaggio nella “realtà”, così come ogni tappa del programma. È stato il caso di “El Educador del bolero”, che ha descritto ogni tappa come una stazione, e in essa ha imparato molto non solo a livello vocale, ma anche tecnico e umano, perché sapeva di competere con il voci meravigliose che sono state lasciate indietro.

Allo stesso modo, Maria Nelvi ha ammesso di essere stata sorpresa di essere coinvolta con grandi sostenitori della musica, in particolare Natalia Jimenez. “È la cosa migliore che ho vissuto nella mia vita”., Egli ha detto. Gli stessi sentimenti che sono apparsi in Heidi quando ha superato la prima stagione di questa competizione nel paese, sottolineando che ha imparato molto da Andres Cepeda.

Infine, è il momento di incontrare il vincitore. Votando, gli spettatori hanno scelto Maria Nelvi, nata a Santa Rosa de Cabal-Risaralda, come la prima vincitrice del formato “Senior” di La Voz.

Su Twitter in tanti hanno festeggiato la decisione, mentre altri che hanno scommesso su Emeterio Torres e Haydee Barros in qualche modo si sono pentiti del fatto, ma hanno evidenziato il talento del vincitore.

La donna ha preso un grosso bottino pari a 250 milioni di pesos colombiani (66.300 dollari), ed è già una dispensatrice e la donna stessa lo ha detto; Oltre alla possibilità di registrare un brano prodotto dalla Universal Music, una delle case discografiche più importanti al mondo.

Continuare a leggere