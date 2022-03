Mark Zuckerberg afferma che gli NFT arriveranno su Instagram “a breve termine”

Mark Zuckerberg, CEO di Meta Inc. Instagram sta esplorando piani da aggiungere Icone insostituibili (NFT) alla piattaforma. “Stiamo lavorando per portare NFT su Instagram a breve termine”, ha detto Zuckerberg parlando alla sessione di Southwest.

Tuttavia, non ha spiegato come Meta voglia implementare NFT sulle sue piattaforme. “Nei prossimi due mesi, si spera, essere in grado di integrare alcuni dei tuoi NFT alla fine sarà in grado di coniare cose all’interno di quell’ambiente”, ha affermato Zuckerberg da The Verge.

Il CTO ritiene inoltre che gli NFT potrebbero svolgere un ruolo nell’eventuale metaverso dell’azienda. “Spero che tu sappia che i vestiti che indossa il tuo avatar nel metaverso, sai, possono sostanzialmente essere presentati come un NFT e puoi portarlo tra i tuoi diversi luoghi”, ha detto. “Ci sono molte cose tecniche su cui è necessario lavorare prima che possa accadere senza intoppi”.

A gennaio, ha riferito il Financial Times Trasferimento Meta ha affermato che sta esplorando piani per consentire agli utenti di creare, visualizzare e vendere NFT su Facebook e Instagram.

In particolare, il leader di Instagram Adam Mosseri ha dichiarato nel dicembre dello scorso anno che il suo social network stava “esplorando attivamente” gli NFT. In un post di domande e risposte su Instagram su Stories, Mosseri ha risposto a una domanda sui suoi pensieri sull’integrazione di NFT in Instagram. “Non c’è ancora nulla da annunciare”, ha detto, “ma stiamo certamente lavorando attivamente per esplorare le NFT e come renderle più accessibili a un pubblico più ampio”. Prima di ciò, Zuckerberg ha anche parlato in ottobre di come il metaverso avrebbe bisogno di supportare “la proprietà di beni digitali o NFT”.

Nel frattempo, negli ultimi mesi gli NFT hanno ottenuto il supporto di altre piattaforme web consolidate. Secondo Dune Analytics, gli NFT battono i record aziendali mensili, registrando $ 4 miliardi di vendite ogni mese. OpenSea ha visto il suo volume di scambi mensili in Ether (ETH) superare i 3,5 miliardi di dollari, battendo tutti i record precedenti solo due settimane prima della fine di gennaio. Solo nel mese di gennaio, OpenSea ha registrato un volume di scambi giornalieri di 169 milioni di dollari.